Žiaci sa po prázdninách opäť vrátia do škôl k prezenčnému vyučovaniu

Bratislava 10. januára (TASR) - Po predĺžených zimných prázdninách sa opäť začína prezenčné vyučovanie v materských, základných aj stredných školách. Školy sa opäť začínajú riadiť takzvaným školským semaforom.



Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik. Napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.



Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.



Rezort školstva informoval, že na školách budú zároveň podľa vyhlášky ÚVZ povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.



Pre čo najväčšie umožnenie bezpečného prostredia na školách rezort školstva ešte v závere roka distribuoval 1,5 milióna samotestov. Uplynulý týždeň distribuoval ďalších 1,5 milióna samotestov na okresné úrady. "Aj takýmto spôsobom chceme napomôcť bezpečnejšiemu prostrediu na školách. Kľúčovým opatrením však ostáva aj naďalej očkovanie, pretože to nás najlepšie chráni pred ťažkým priebehom či hospitalizáciou. Je preto dôležité, aby očkovanie využilo čo najviac rodičov, zamestnancov škôl alebo v prípade záujmu aj žiakov," zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).



Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku od pondelka, pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje. Ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov. Školské aktivity a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach zatiaľ neobnovujú.