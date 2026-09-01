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Žiaci sa po prázdninách vracajú do lavíc, začína sa nový školský rok
Do školských lavíc zasadne po prvý raz viac ako 57.500 detí, ide o prvákov základných škôl.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 1. septembra (TASR) - Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch v utorok opäť otvoria, začína sa školský rok 2026/2027. V tomto roku ich bude navštevovať viac ako 760.000 žiakov. Do školských lavíc zasadne po prvý raz viac ako 57.500 detí, ide o prvákov základných škôl. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Do základných škôl sa vráti vyše 533.900 žiakov. Stredné školy bude navštevovať zhruba 226.000 žiakov. Podľa predpokladaných údajov Centra vedecko-technických informácií SR sa do škôl po lete vráti aj približne 65.000 učiteľov základných a stredných škôl. „Do materských škôl pôjde celkovo 173.000 detí, z toho 63.700 bude v povinnom predprimárnom vzdelávaní,“ uviedli z ministerstva školstva.
Polícia bude počas prvého školského dňa dohliadať na bezpečnosť detí v okolí škôl aj na priechodoch pre chodcov. Žiada vodičov, aby boli trpezliví, ohľaduplní a počítali so zvýšeným pohybom detí pri školách.
Všetky základné školy sa od 1. septembra zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, postupne od prvého ročníka. „Cieľom je pripraviť deti na život v 21. storočí a na výzvy súčasného sveta, aby žiaci získavali praktické zručnosti, vedeli kriticky myslieť a efektívne riešiť problémy. Dôraz sa kladie na rozvoj spolupráce, komunikácie a schopnosti pracovať v tíme,“ dodali z ministerstva školstva. Viaceré zmeny sa v novom školskom roku dotknú aj materských a stredných škôl.
Od septembra začína platiť viacero zmien v školách - od materských až po vysoké
Od začiatku septembra začína platiť viacero zmien v školstve. Zamerané sú na všetky druhy škôl - od materských, cez základné, stredné až po vysoké. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
V materských školách sa od septembra bude klásť väčší dôraz na inklúziu. „Vzdelávanie má byť viac prispôsobené potrebám všetkých detí s cieľom, aby sa každé dieťa cítilo prijaté a mohlo sa rozvíjať podľa svojich možností. Súčasťou tejto podpory bude aj väčší počet pedagogických asistentov tam, kde sú pre deti najviac potrební, teda aj v materských školách,“ uviedli z rezortu školstva. Štátny vzdelávací program sa rozšíri o pravidlá a odporúčania pre prácu s najmenšími deťmi, čím ministerstvo reaguje na rastúci počet detí do troch rokov v škôlkach. Nastavené budú aj jasnejšie pravidlá pre zaraďovanie detí do tried a úpravu fungovania poldenného aj celodenného režimu. Upravujú sa aj podmienky, kedy je možné spojiť deti z viacerých tried.
Od 1. septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. „Hlavnou zmenou je zavedenie prísnejšieho a miernejšieho režimu ospravedlňovania. Nastavenie režimu závisí od referenčnej hodnoty neprítomnosti detí. Ak materská škola v predchádzajúcom školskom roku referenčnú hodnotu presiahla, v nasledujúcom školskom roku postupuje v prísnejšom režime. Ak ju nepresiahla, riaditeľ môže, ale nemusí, určiť miernejší režim. Za zákonom ustanovených podmienok sa režim môže zmeniť aj počas školského roka,“ vysvetlili z ministerstva školstva.
Od školského roka 2026/2027 sa už všetky základné školy zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu - postupne od prvého ročníka. Cieľom je podľa ministerstva „pripraviť deti na život v 21. storočí a na výzvy súčasného sveta, aby žiaci získavali praktické zručnosti, vedeli kriticky myslieť a efektívne riešiť problémy.“ Dôraz sa kladie na rozvoj spolupráce, komunikácie a schopnosti pracovať v tíme.
Pri základných školách je jednou zo zmien zmena spôsobu financovania pedagogických asistentov. Cieľom zmien je podľa rezortu školstva postupné zvyšovanie podpory, ale jej efektívnejšie a spravodlivejšie nastavenie. Zároveň dochádza k navýšeniu počtu pedagogických asistentov. „V školskom roku 2025/2026 pôsobilo na školách 9498 pedagogických asistentov, zatiaľ čo v školskom roku 2026/2027 bude zo štátneho rozpočtu financovaných 10.270 úväzkov pedagogických asistentov, teda o 772 viac ako v súčasnosti,“ priblížilo ministerstvo.
Okrem toho bude AI súčasťou štátneho vzdelávacieho programu ako prierezová téma naprieč všetkými predmetmi. Žiaci sa nebudú učiť len technické zručnosti, ale najmä kritické myslenie, bezpečnosť a etiku. Novinkou je, že sa predĺži termín podávania prihlášok na základnú školu. „Tento rok sa prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky do školského roka 2026/2027 podávala v apríli a v tom istom mesiaci prebiehal aj zápis. Na budúci rok (teda pre prihlášky do školského roka 2027/2028) bude prihlášku možné podať už od 1. februára do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku,“ priblížil rezort. Zápis na vzdelávanie v základnej škole sa aj naďalej uskutoční od 1. do 30. apríla.
Ministerstvo uviedlo, že v novom školstvom roku sa posilňuje kvalita stredoškolského vzdelávania a jeho prepojenie s potrebami praxe aj vysokých škôl. „Stredné priemyselné školy sa stávajú samostatným druhom strednej školy, rozširujeme odborné vzdelávanie, budujeme centrá excelentnosti, rozvíjame nové formy praxe vrátane digitálnej. Cieľom je pripraviť mladých ľudí na úspešné ďalšie štúdium a uplatnenie v budúcich povolaniach,“ vysvetlili z rezortu.
Stredná priemyselná škola (SPŠ) sa stáva samostatným druhom strednej školy (podobne ako gymnázium), je zameraná najmä na technické odbory, pričom v rámci špecializácie bude môcť vzdelávať v najviac troch skupinách odborov vzdelávania. Záverečná skúška na odborných školách po novom bude realizovaná formou jednotného zadania, ktoré budú pripravovať profesijné alebo stavovské organizácie. Novinkou je aj dodatočná maturita. „Fyzická osoba môže do troch rokov od úspešného absolvovania maturitnej skúšky požiadať o vykonanie dodatočnej maturitnej skúšky z ďalších - no najviac dvoch predmetov. Je potrebné o ňu požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve do 30. septembra školského roka, v ktorom má záujem dodatočnú maturitnú skúšku vykonať,“ uviedlo ministerstvo. Maturitu zo slovenského jazyka a literatúry budú môcť cudzinci nahradiť jazykovou skúškou zo slovenčiny (úroveň B1 alebo B2).
Od 1. septembra nadobúda účinnosť nový zákon o vysokých školách. Dôraz sa bude klásť na praktické vzdelávania, viac praxe počas štúdia a na lepšiu pripravenosť absolventov na trh práce. Študenti si budú môcť po novom vybrať aj formu ukončenia štúdia - pôjde o záverečnú prácu alebo záverečnú stáž, ktorá bude prebiehať jeden semester priamo v praxi. Štúdium na vysokej škole by malo byť podľa rezortu školstva flexibilnejšie, zmeny sa dotknú aj doktorandského štúdia. „Zavedená je aj možnosť využiť tvorivé voľno (tzv. sabatikal), ktoré sa zamestnancovi poskytne na jeho žiadosť až na šesť mesiacov raz za sedem rokov,“ priblížil rezort školstva. Podporovať sa budú aj inovácie, vysoké školy sa zamerajú aj na AI.
Do základných škôl sa vráti vyše 533.900 žiakov. Stredné školy bude navštevovať zhruba 226.000 žiakov. Podľa predpokladaných údajov Centra vedecko-technických informácií SR sa do škôl po lete vráti aj približne 65.000 učiteľov základných a stredných škôl. „Do materských škôl pôjde celkovo 173.000 detí, z toho 63.700 bude v povinnom predprimárnom vzdelávaní,“ uviedli z ministerstva školstva.
Polícia bude počas prvého školského dňa dohliadať na bezpečnosť detí v okolí škôl aj na priechodoch pre chodcov. Žiada vodičov, aby boli trpezliví, ohľaduplní a počítali so zvýšeným pohybom detí pri školách.
Všetky základné školy sa od 1. septembra zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, postupne od prvého ročníka. „Cieľom je pripraviť deti na život v 21. storočí a na výzvy súčasného sveta, aby žiaci získavali praktické zručnosti, vedeli kriticky myslieť a efektívne riešiť problémy. Dôraz sa kladie na rozvoj spolupráce, komunikácie a schopnosti pracovať v tíme,“ dodali z ministerstva školstva. Viaceré zmeny sa v novom školskom roku dotknú aj materských a stredných škôl.
Od septembra začína platiť viacero zmien v školách - od materských až po vysoké
Od začiatku septembra začína platiť viacero zmien v školstve. Zamerané sú na všetky druhy škôl - od materských, cez základné, stredné až po vysoké. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
V materských školách sa od septembra bude klásť väčší dôraz na inklúziu. „Vzdelávanie má byť viac prispôsobené potrebám všetkých detí s cieľom, aby sa každé dieťa cítilo prijaté a mohlo sa rozvíjať podľa svojich možností. Súčasťou tejto podpory bude aj väčší počet pedagogických asistentov tam, kde sú pre deti najviac potrební, teda aj v materských školách,“ uviedli z rezortu školstva. Štátny vzdelávací program sa rozšíri o pravidlá a odporúčania pre prácu s najmenšími deťmi, čím ministerstvo reaguje na rastúci počet detí do troch rokov v škôlkach. Nastavené budú aj jasnejšie pravidlá pre zaraďovanie detí do tried a úpravu fungovania poldenného aj celodenného režimu. Upravujú sa aj podmienky, kedy je možné spojiť deti z viacerých tried.
Od 1. septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. „Hlavnou zmenou je zavedenie prísnejšieho a miernejšieho režimu ospravedlňovania. Nastavenie režimu závisí od referenčnej hodnoty neprítomnosti detí. Ak materská škola v predchádzajúcom školskom roku referenčnú hodnotu presiahla, v nasledujúcom školskom roku postupuje v prísnejšom režime. Ak ju nepresiahla, riaditeľ môže, ale nemusí, určiť miernejší režim. Za zákonom ustanovených podmienok sa režim môže zmeniť aj počas školského roka,“ vysvetlili z ministerstva školstva.
Od školského roka 2026/2027 sa už všetky základné školy zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu - postupne od prvého ročníka. Cieľom je podľa ministerstva „pripraviť deti na život v 21. storočí a na výzvy súčasného sveta, aby žiaci získavali praktické zručnosti, vedeli kriticky myslieť a efektívne riešiť problémy.“ Dôraz sa kladie na rozvoj spolupráce, komunikácie a schopnosti pracovať v tíme.
Pri základných školách je jednou zo zmien zmena spôsobu financovania pedagogických asistentov. Cieľom zmien je podľa rezortu školstva postupné zvyšovanie podpory, ale jej efektívnejšie a spravodlivejšie nastavenie. Zároveň dochádza k navýšeniu počtu pedagogických asistentov. „V školskom roku 2025/2026 pôsobilo na školách 9498 pedagogických asistentov, zatiaľ čo v školskom roku 2026/2027 bude zo štátneho rozpočtu financovaných 10.270 úväzkov pedagogických asistentov, teda o 772 viac ako v súčasnosti,“ priblížilo ministerstvo.
Okrem toho bude AI súčasťou štátneho vzdelávacieho programu ako prierezová téma naprieč všetkými predmetmi. Žiaci sa nebudú učiť len technické zručnosti, ale najmä kritické myslenie, bezpečnosť a etiku. Novinkou je, že sa predĺži termín podávania prihlášok na základnú školu. „Tento rok sa prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky do školského roka 2026/2027 podávala v apríli a v tom istom mesiaci prebiehal aj zápis. Na budúci rok (teda pre prihlášky do školského roka 2027/2028) bude prihlášku možné podať už od 1. februára do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku,“ priblížil rezort. Zápis na vzdelávanie v základnej škole sa aj naďalej uskutoční od 1. do 30. apríla.
Ministerstvo uviedlo, že v novom školstvom roku sa posilňuje kvalita stredoškolského vzdelávania a jeho prepojenie s potrebami praxe aj vysokých škôl. „Stredné priemyselné školy sa stávajú samostatným druhom strednej školy, rozširujeme odborné vzdelávanie, budujeme centrá excelentnosti, rozvíjame nové formy praxe vrátane digitálnej. Cieľom je pripraviť mladých ľudí na úspešné ďalšie štúdium a uplatnenie v budúcich povolaniach,“ vysvetlili z rezortu.
Stredná priemyselná škola (SPŠ) sa stáva samostatným druhom strednej školy (podobne ako gymnázium), je zameraná najmä na technické odbory, pričom v rámci špecializácie bude môcť vzdelávať v najviac troch skupinách odborov vzdelávania. Záverečná skúška na odborných školách po novom bude realizovaná formou jednotného zadania, ktoré budú pripravovať profesijné alebo stavovské organizácie. Novinkou je aj dodatočná maturita. „Fyzická osoba môže do troch rokov od úspešného absolvovania maturitnej skúšky požiadať o vykonanie dodatočnej maturitnej skúšky z ďalších - no najviac dvoch predmetov. Je potrebné o ňu požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve do 30. septembra školského roka, v ktorom má záujem dodatočnú maturitnú skúšku vykonať,“ uviedlo ministerstvo. Maturitu zo slovenského jazyka a literatúry budú môcť cudzinci nahradiť jazykovou skúškou zo slovenčiny (úroveň B1 alebo B2).
Od 1. septembra nadobúda účinnosť nový zákon o vysokých školách. Dôraz sa bude klásť na praktické vzdelávania, viac praxe počas štúdia a na lepšiu pripravenosť absolventov na trh práce. Študenti si budú môcť po novom vybrať aj formu ukončenia štúdia - pôjde o záverečnú prácu alebo záverečnú stáž, ktorá bude prebiehať jeden semester priamo v praxi. Štúdium na vysokej škole by malo byť podľa rezortu školstva flexibilnejšie, zmeny sa dotknú aj doktorandského štúdia. „Zavedená je aj možnosť využiť tvorivé voľno (tzv. sabatikal), ktoré sa zamestnancovi poskytne na jeho žiadosť až na šesť mesiacov raz za sedem rokov,“ priblížil rezort školstva. Podporovať sa budú aj inovácie, vysoké školy sa zamerajú aj na AI.