Žiaci sa po vianočných prázdninách vrátia do škôl vo štvrtok

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nasledovať budú jarné prázdniny. Ako prví ich absolvujú žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 16. do 20. februára.

Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Školáci základných a stredných škôl majú pred sebou posledný deň vianočných prázdnin. Do školských lavíc sa vrátia vo štvrtok (8. 1.). Najbližšie voľno ich čaká 2. februára počas obnovených jednodňových polročných prázdnin.

Nasledovať budú jarné prázdniny. Ako prví ich absolvujú žiaci Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja v termíne od 16. do 20. februára. Deti z Banskobystrického, zo Žilinského a z Trenčianskeho kraja budú mať voľno od 23. do 27. februára. Ako poslední si jarné prázdniny užijú žiaci z Košického a Prešovského kraja, a to v termíne od 2. do 6. marca.

Pred letom čakajú školákov ešte veľkonočné prázdniny, ktoré potrvajú od 2. do 7. apríla. Do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 8. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta.

Harmonogram prázdnin zverejňuje na svojej webovej stránke Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
