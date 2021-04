Žiaci sa už nemusia v školách preukazovať negatívnym testom

Bratislava 29. apríla (TASR) - Žiaci od štvrtka nepotrebujú do škôl a školských zariadení test na COVID-19. Zmenu priniesla vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.



"Umožňuje sa vstup žiakov druhého stupňa základnej školy, strednej školy alebo poslucháčov jazykovej školy bez testu do škôl a školských zariadení, ako aj na prijímacie pohovory na vysokú školu," spresnil Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ. Doplnil, že učitelia sú v režime ako ostatní zamestnanci, teda podľa COVID automatu. Doteraz bol povinný najviac sedem dní starý test bez ohľadu na farbu okresu.



Aktuálne opatrenie sa týka okresov, ktoré nie sú zaradené uznesením vlády SR podľa COVID automatu do štvrtého stupňa varovania, teda všetkých okresy okrem čiernych. V súčasnosti nie je čierny ani jeden okres. Vyhláška má platnosť od 29. apríla do 28. mája 2021.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu avizovalo, že testovanie školákov sa zmení na intervenčné. Testovať sa bude cielene v prípade podozrenia či potvrdenia nákazy.