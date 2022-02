Žiaci sa v predmete o výžive naučia aj predchádzať plytvaniu potravín

Bratislava 22. februára (TASR) - Voliteľný predmet o zdravej výžive Viem, čo zjem rozširuje učebné materiály a do učebných osnov pribudne nová téma zameraná na potravinový odpad. Žiaci sa tak okrem zásad zdravého stravovania budú vzdelávať aj o tom, ako predchádzať plytvaniu potravinami a tiež ako odpad správne separovať.



V novom tematickom celku sa žiaci naučia, ako predchádzať plytvaniu jedlom, čo je to biologicky rozložiteľný odpad a ako sa dá zužitkovať. Podľa informácií zverejnených na webe projektu si žiaci utvrdia svoje poznatky o recyklácii. Formou zábavných úloh sa dozvedia, ako dlho sa odpad rozkladá v prírode, ale aj ako prebieha kompostovanie.



Potravinový odpad je doplňujúcim tematickým celkom predmetu Viem, čo zjem. Predmet okrem neho pozostáva zo šiestich hlavných tém, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia a hygiena potravín.



Predmet si môžu základné školy zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín pre štvrtý, piaty a šiesty ročník. Učebné materiály je tiež možné využívať v rámci záujmových krúžkov alebo ako doplnok výučby. Vzdelávací štandard a metodické materiály k predmetu boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR. Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma a v rozsahu 37 vyučovacích hodín.