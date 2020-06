Žiaci si v lete môžu vyberať z množstva bezplatných IT táborov

Bratislava 13. júna (TASR) – Deti si počas letných prázdnin môžu vybrať z ponuky viacerých bezplatných IT táborov. Počas prázdnin sa môžu stať konštruktérmi robotov, ale aj výskumníkmi počasia pri dobrovoľnom rozvíjaní zručností v informatike, fyzike či chémii. Vedomosti si môžu rozšíriť v denných táboroch aj z matematiky, prírodných a technických vied v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. TASR o tom informovala Eva Vašková z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.



"Na denných letných táboroch sa môžu zúčastniť žiaci druhého stupňa základných škôl alebo prímy až kvarty osemročného gymnázia, ktorí majú záujem nielen o informatiku, ale aj chémiu, fyziku, biológiu, geografiu. Uvítame smelé dievčatá a odvážnych chlapcov, ktorí sa technických predmetov či informatiky neboja a majú záujem o ich štúdium," uviedla manažérka publicity národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie Eva Kalužáková. Ako doplnila, skúsenosti z predchádzajúcich táborov hovoria, že deti zábavnou formou súťažia a svojou usilovnosťou získavajú nové vedomosti a zručnosti.



Témy letných táborov sa v jednotlivých regiónoch budú prispôsobovať aktuálnemu záujmu. V rámci náplne programu sa aktívne využijú laboratóriá na univerzitách a iných výskumných pracoviskách.



Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a je určený pre žiakov z mimo Bratislavského kraja.