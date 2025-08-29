< sekcia Slovensko
Žiaci urobia v nadchádzajúcom školskom roku za polrokom bodku
Do školy žiaci nastúpia v pondelok 1. septembra, ktorý už nie je dňom pracovného pokoja.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Žiaci urobia v nadchádzajúcom školskom roku za polrokom pomyselnú bodku. Obnovené polročné prázdniny považuje minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) za správne rozhodnutie, ktoré má pozitívny vplyv na mentálnu stránku detí. Uviedol to v rozhovore pre TASR.
Do školy žiaci nastúpia v pondelok 1. septembra, ktorý už nie je dňom pracovného pokoja. Podľa ministra sa tak prinavracajú do niečoho, čo fungovalo dlhé roky. Nad úpravou harmonogramu prázdnin v súčasnosti nepremýšľa. Termíny prázdnin sú podľa neho podobné aj v mnohých iných krajinách.
Polročné prázdniny boli z jednotlivých druhov školských prázdnin od 30. mája 2022 vypustené. Školáci ich tak v školských rokoch 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025 neabsolvovali.
