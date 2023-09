Inštitút: Žiaci v programe Globe prispeli do databázy pre vedcov

Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenskí žiaci zapojení do vzdelávacieho programu Globe prispeli viac ako 4000 nameranými údajmi do databázy, ktorú využíva aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a vedci. Skonštatoval to inštitút aplikovanej ekológie Daphne. Informoval tiež, že americký veľvyslanec na Slovensku Gautam A. Rana navštívil v piatok základnú školu (ZŠ) v Plaveckom Štvrtku, kde so žiakmi vyskúšal meranie teploty vody z potoka a Jakubovského rybníka.



"Teší nás, že do programu sa v školskom roku 2023/2024 zapojilo sedem nových škôl z rôznych kútov Slovenska. Pri bádaní sprevádzajú naše školy aj slovenské vedecké inštitúcie ako Slovenský hydrometeorologický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského či pracovníci správ chránených území, ktorí so žiakmi realizujú napríklad praktické exkurzie v teréne," priblížil riaditeľ inštitútu Ján Šeffer.



ZŠ v Plaveckom Štvrtku je do programu zapojená už štvrtý rok. Podľa slov inštitútu žiaci v rámci programu skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí školy. S bádateľským tímom sa neučia iba prírodopis či matematiku, ale používaním vedeckých metód sa venujú aj témam ako meteorológia, hydrológia, fenológia či kolobeh uhlíka.



"Program Globe robí vedu príťažlivejšou pre mladých ľudí, ako ste vy. Je to spôsob, ako sa spojiť s komunitou výskumníkov," povedal americký veľ vyslanec. Ocenil dáta, ktoré žiaci zbierajú a ktoré podľa jeho slov slúžia napríklad vedcom na overovanie rôznych hypotéz.