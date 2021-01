Žiaci základných a stredných škôl sa môžu naučiť programovať

Bratislava 14. januára (TASR) - Prostredníctvom formátu podujatí IT čajovňa môžu žiaci základných a študenti stredných škôl využiť voľný čas počítačovými hrami. Naučia sa ich programovať bezplatne. Informuje o tom Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR na svojom webe.



Ako prví sa budú učiť programovať žiaci základných škôl, a to v piatok 15. januára. O týždeň neskôr si to vyskúšajú stredoškoláci. Podujatia online IT čajovňa sa organizujú v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.



Záujemcom z radov žiakov základných škôl predstaví lektor online prostredie MakeCode Arcade. To umožňuje vytvárať jednoduché 2D hry v blokovom prostredí podobnom ako v jazyku Scratch. Vytvorené hry si účastníci vyskúšajú na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly.



Stredoškolákom lektor predstaví tiež online prostredie MakeCode Arcade. Vytvoria dve hry, ktoré budú obsahovať animácie. Vyskúšajú si ich taktiež na mobilnom zariadení a na simulátore konzoly. Podujatie sa uskutoční v piatok 22. januára.



Cieľom projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a informačno-komunikačné technológie. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.