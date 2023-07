Žiadatelia o obnovu rodinných domov majú k dispozícii poradenskú linku

Bratislava 20. júla (TASR) - Majitelia rodinných domov, ktorí požiadali o finančný príspevok z plánu obnovy na rekonštrukciu, majú k dispozícii špeciálnu poradenskú linku k výzvam na doplnenie. Od pondelka (17. 7.) ju zriadila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá o tom TASR informovala. Linku využilo už niekoľko desiatok ľudí.



K štvrtku odoslala SAŽP vyše 1700 výziev, mnohé z nich opakovane tým istým žiadateľom. Výzvou na doplnenie je žiadateľ oslovený, aby agentúre doplnil dokumenty alebo vysvetlenia, ktoré sú potrebné pre úspešné vyhodnotenie žiadosti. "Vychádzame v ústrety žiadateľom, ktorí sú často bezradní, keď im príde výzva s odbornými a právnymi usmerneniami. Majitelia rodinných domov nevedia, ako postupovať a na koho sa obrátiť so žiadosťou o vysvetlenie," poukázal generálny riaditeľ SAŽP Matej Kerestúr.



Žiadatelia sa môžu poradiť na linke 0907 208 721 každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h. "Naši odborní pracovníci vyhľadajú ich žiadosť, zistia, v akom je stave a nasmerujú ich k ďalším krokom tak, aby o príspevok z plánu obnovy neprišli," poznamenal Kerestúr.



Najčastejšími dôvodmi výzvy na doplnenie sú chýbajúce povinné prílohy, riadne neoverené plnomocenstvá, nesúlad údajov na liste vlastníctva s predloženým dokladom o veku stavby. Problémovými sú aj prvé kolaudačné rozhodnutia, na ktorých chýbajú základné údaje ako číslo parcely alebo domu. Často sa objavujú aj výzvy na doplnenie, týkajúce sa energetických certifikátov, ktoré nemajú požadovaný formát, rozsah a chýbajú v nich dôležité údaje pred obnovou alebo fotodokumentácia.



Pre majiteľov rodinných domov, ktorí sa zaujímajú o všeobecné informácie k programu Obnov dom, je aj naďalej k dispozícii Zelená linka v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h. Poradenstvo poskytujú aj pracovníci desiatich regionálnych kancelárií po celom Slovensku, a to v utorok a vo štvrtok od 15.00 do 17.00 h.