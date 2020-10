Laššáková o návrhu rozpočtu: Žiadne vízie, žiadny pokrok pre kultúru

Bratislava 14. októbra (TASR) - Návrh rozpočtu Ministerstva kultúry (MK) SR na rok 2021 nemá ambíciu zlepšiť podmienky pre rozvoj kultúry na Slovensku v období pandémie a po nej. Skonštatovala to bývalá šéfka rezortu kultúry, v súčasnosti nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Ľubica Laššáková.



"V legislatívnej oblasti nie je návrh zákona, ktorý by takéto podmienky pripravil a zaručil," dopĺňa členka novovzniknutej strany Hlas-sociálna demokracia. Úpravu „dotačného“ zákona, s ktorou prišlo v predchádzajúcich dňoch vedenie ministerstva, vníma len ako úsporné doplnenie roky jestvujúcej legislatívy.



Laššákovej chýbajú aj ambície nových rekonštrukcií. "Rozpočet ráta len s investičnými akciami, ktoré prijalo ministerstvo pod mojím vedením v rokoch 2018 a 2019 na nasledujúce roky. Dokonca aj s pôvodnými rozpočtami,“ podotkla. Kritizuje aj absenciu informácií súvisiacich s rozvojom štátom zriadenej kultúry, orgnizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR či verejnoprávnymi inštitúciami. "Žiadne vízie, žiadne plány, žiadny pokrok pre slovenskú kultúru,“ komentuje návrh rozpočtu, ktorý v stredu schválila vláda.



Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo mať na výdavky v roku 2021 k dispozícii 392.149.000 eur, v medziročnom porovnaní s rozpočtom na rok 2020 je to približne o 2,5 milióna eur menej. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v stredu schválila vláda.



Viac ako tretinu z rozpočtu tvoria prostriedky určené na inštitucionálnu podporu organizácií rezortu, v tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na najväčšie investičné projekty. V prípade rekonštrukcie Krásnej Hôrky je alokovaných na budúci rok 5.130.000 eur, na pokračovanie obnovy Slovenskej národnej galérie 5 miliónov eur a na sanáciu Spišského hradu sa v budúcom roku ráta s prostriedkami vo výške 1.935.000 eur, pri Štátnej opere v Banskej Bystrici so sumou 330.000 eur.



V rámci dotačného systému rezortu kultúry je alokácia vo výške 16.996.000 eur, o milión vyššia suma ako v rozpočte na rok 2020. Pri financovaní cirkví a náboženských spoločností ráta rozpočet MK so sumou 51.977.000 eur, v roku 2020 to bolo 51.698.000 eur. Výdavky verejnoprávnych inštitúcií – médií i fondov - sú rozpočtované na úrovni 162.405.000 eur, o tri milióny viac ako v roku 2020.