Žiadosť Slovenska a Maďarska o konzultácie s Ukrajinou bola odmietnutá

Brusel 23. augusta (TASR) – Európska komisia (EK) odmietla žiadosť Maďarska a Slovenska, aby sprostredkovala konzultácie s Ukrajinou v súvislosti so sankciami, ktoré Kyjev uvalil na ruského producenta ropy Lukoil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na hovorcu Komisie.



"Útvary Komisie predbežne dospeli k záveru, že naliehavé konzultácie sa nezdajú byť opodstatnené," uviedol v piatok hovorca.



Maďarská štátna ropná spoločnosť MOL vo štvrtok (22. 8.) oznámila, že bude s najväčšou pravdepodobnosťou schopná podpísať potrebné dohody, aby zabezpečila, že tranzit ropy cez Ukrajinu do Maďarska nebude blokovaný.



"Technicky to bude znamenať, že aj keď bude preprava nákladnejšia a MOL bude musieť znášať riziká na rusko-ukrajinskej hranici, existuje právne riešenie, ktoré zaručuje budúci tranzit," povedal šéf kancelárie maďarského predsedu vlády Gergely Gulyás. Nadviazal tak na vyhlásenie ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa zo stredy (21. 8.), že rokovania Maďarska zamerané na zabezpečenie dlhodobých dodávok ropy "sa blížia k záverečnej fáze".



Maďarsko a Slovensko hľadajú alternatívne riešenia po tom, ako Kyjev zakázal prepravu ropy od spoločnosti Lukoil cez svoje potrubia. Ropovod Družba, ktorý spája Rusko s východnou Európou, zostal funkčný i počas viac ako dvoch rokov vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.