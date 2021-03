Žiadosti Pčolinského boli doručené SIS a aj prezidentke

Bratislava 16. marca (TASR) - Žiadosti riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského týkajúce sa skončenia služobného pomeru príslušníka služby a vzdania sa funkcie riaditeľa SIS boli doručené SIS.



TASR o tom informovala hovorkyňa SIS Zuzana Morávková. Ako ďalej vysvetlila hovorkyňa, tieto žiadosti boli bezodkladne odstúpené Úradu vlády SR za účelom podania návrhu vlády SR na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa SIS a prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Prezidentka SR rozhoduje vo veciach služobného pomeru Pčolinského podľa príslušného zákona Národnej rady SR o SIS v spojení s príslušným zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.



SIS si aj po zadržaní, obvinení a neprávoplatnom väzobnom stíhaní Pčolinského plní svoje povinnosti. Činnosť služby je zabezpečená v plnom rozsahu jej zákonom ustanovených úloh. Uvádza sa v stanovisku SIS zverejnenom v utorok na jej webovej stránke.



"SIS si aj naďalej plní svoje povinnosti, ktoré jej ako štátnemu orgánu SR vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj záväzky vyplývajúce zo spolupráce so zahraničnými partnerskými spravodajskými službami. Riadenie SIS je zabezpečené v súlade so štatútom SIS, schváleným vládou SR, internými organizačnými predpismi a povereniami na zastupovanie riaditeľa SIS," uvádza sa v stanovisku. To je pritom realizované námestníkmi SIS v rozsahu ich riadiacich kompetencií.



Pčolinského zadržali príslušníci NAKA 11. marca v skorých ranných hodinách. Obvinili ho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K.