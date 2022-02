M. Žiak si myslí, že prepisy odposluchov sú prezentované manipulatívne

Bratislava 22. februára (TASR) - Prepisy odposluchov uvedené v uznesení Generálnej prokuratúry (GP) SR týkajúcom sa vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) môžu byť prezentované manipulatívne a vytrhávané z kontextu. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Žiak (SaS), ktorý vystúpil v diskusii počas rokovania o návrhu opozície na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Okrem Žiaka nevystúpil zatiaľ počas utorkovej diskusie v pléne NR SR žiaden predstaviteľ vládnej koalície. Zapojili sa len vo faktických poznámkach. V pléne počas utorka nebol ani Mikulec.



Žiak odmieta, že by si vyšetrovatelia mali vymýšľať uznesenia. Takisto čítal z uznesenia GP SR v trestnej veci obvinenej skupiny vyšetrovateľov NAKA zo zneužívania právomocí verejného činiteľa. Tvrdí, že prokuratúra niektoré pasáže označila za nezrozumiteľné. "Má to vraj poukazovať, že vyšetrovatelia si napísali do uznesenia, čo chceli," skonštatoval Žiak. V skutočnosti podľa neho v odposluchoch odznelo, že "uznesenie o začatí nie je list Ježiškovi, že si tam píšeme, čo chceme". Myslí si, že keď sa prokuratúre niečo nehodilo, označili to ako nezrozumiteľné slová. Poslanci Smeru-SD vo svojich vystúpeniach počas utorka čítali pasáže z uznesenia GP SR.



Poslanec Boris Susko (Smer-SD) po Žiakovom prejave poznamenal, že ťažko diskutovať s niekým, kto celý svoj prejav "bohapusto klame". Generálna prokuratúra podľa neho potvrdila opodstatnenosť a zákonnosť vzneseného obvinenia voči tzv. elitným vyšetrovateľom. Žiak preto podľa neho nemôže povedať, že z odposluchov nevyplýva trestná činnosť.



Poslanec Smeru-SD Richard Takáč Žiakovi odkázal, že sa vo svojom vystúpení nijak nedotkol toho, čo v skutočnosti na schôdzi riešia, a to odvolávania ministra a "zásadných zistení z legálnych odposluchov vyšetrovateľov NAKA". Dodal, že cítil pocit prenesenej hanby.