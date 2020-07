Žiakom sa začali prázdniny,v auguste budú môcť navštevovať letné školy

Bratislava 1. júla (TASR) – Žiakom základných a stredných škôl sa začali v stredu letné prázdniny. Počas júla a augusta si budú môcť oddýchnuť od školských povinností. V auguste môžu navštevovať letné školy, na ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo v tomto roku 500.000 eur.



Dobrovoľné letné školy majú žiakom podľa ministerstva školstva pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli, alebo sa prehĺbili v dôsledku koronakrízy. Letná škola má trvať od pondelka do piatka. "Myšlienka bola, aby sme predpripravovali žiakov na september, aby začali nejakým spôsobom chodiť do školy. Nebude to normálne vzdelávanie," povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že zaradené budú nové metódy vzdelávania či prierezové témy.



Každý žiadateľ môže požiadať o peniaze na jeden až 3-týždňové termíny, pričom ich bude možné otvoriť posledné tri augustové týždne od 10. do 28. augusta. Žiadatelia môžu získať 500 eur na letnú školu v trvaní štyri až šesť hodín denne a 800 eur v prípade, že deti budú v škole sedem až desať hodín za deň. Školy môžu realizovať aktivity aj súbežne vo viacerých skupinách. Každý žiadateľ môže získať na letnú školu najviac 2600 eur.



Projekty, ktoré žiadatelia vypracovali, rezort školstva vyhodnotí do 10. júla. "Ak by sme nenaplnili kompletne celú sumu, budeme výzvu rozširovať aj na ostatné týždne, alebo ju budeme upravovať, aby sme tých 500.000 eur minuli práve na toto vzdelávanie," poznamenal šéf rezortu školstva. Rezort školstva TASR potvrdil, že eviduje záujem o tento program. Podrobné štatistické informácie zverejní v priebehu budúceho týždňa.



Letné školy sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Vzdelávanie v letných školách má mať podľa ministerstva zážitkový, hravý a tvorivý charakter.



Žiaci sa do škôl po letnej prestávke v prípade priaznivej epidemiologickej situácie vrátia v stredu 2. septembra.