Žiaková: V prípade radiačného ohrozenia budú občania informovaní

Bratislava 4. marca (TASR) - V prípade vzniku ohrozenia v súvislosti s radiačnou udalosťou budú všetci občania informovaní. Ak by došlo k ohrozeniu, zaznie dvojminútový varovný signál prostredníctvom sirény, čo znamená, že sa treba ukryť. Najlepší priestor je kryt, prípadne pivnica. Informácie o ďalšom postupe dostanú občania cez celoštátne rozhlasové a televízne vysielanie. Uviedla to predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková.



Slovensko má podľa Žiakovej vybudovaný systém informovania. "V prípade, že prichádza k radiačnej udalosti, zaznie siréna, ktorá trvá dve minúty ustáleným tónom. Je potrebné sa ukryť, najlepšie v kryte, keď sa nedá, dobré ukrytie je aj v rámci pivnice, ktorá nemá okná, poprípade v nadzemných priestoroch, ale je potrebné dôkladne utesniť všetko, čo sa dá, čiže prelepiť páskou," priblížila na piatkovej tlačovej konferencii Žiaková.







Všetky potrebné informácie by v prípade ohrozenia štát komunikoval cez televíziu či rádio. Šéfka úradu odporúča mať rádio na baterky, pokiaľ by došlo k výpadku elektriny. "Na základe informácií, ktoré obyvatelia dostanú, sa bude pristupovať k ďalším častiam v rámci ochrany, a to podľa toho, k akým udalostiam došlo. Môže dôjsť k evakuácii obyvateľov alebo bude potrebné dlhšie ukrytie a situácia sa už zlepší. Záleží to od toho, čo sa kde udeje. Koniec situácie je opäť vyhlásený sirénou kolísavým tónom dve minúty," doplnila Žiaková. Zároveň dodala, že neodporúča preventívne užívať jodid draselný, ľudia si môžu podľa nej uškodiť.



Radiačný monitoring zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Občania nájdu informácie na webe ÚVZ, ako aj na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a na webe ministerstva vnútra v sekcii civilnej ochrany.