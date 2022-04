Židia na Slovensku slávia v týchto dňoch Pesach

Bratislava 17. apríla (TASR) – Okrem miliónov Slovákov, ktorí oslavujú Veľkú noc - najvýznamnejší kresťanský sviatok, si aj na území SR pripomína časť populácie židovský pútnický sviatok Pesach, pripomenutie vyslobodenia Židov z egyptského otroctva. Pesach v tomto roku slávia Židia na celom svete od 15. do 23. apríla.



Riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok pripomína, že vyslobodenie Židov z egyptského otroctva je jednou z najvýznamnejších udalostí v dejinách židovského národa. "Dokonca sa k nej viaže povinnosť neustále si ju pripomínať. Najdôležitejším rituálom je sederová večera, pri ktorej hlava rodiny deťom predčíta príbeh vyvedenia a putovania do zasľúbenej krajiny z bohato ilustrovanej knižky, pesachovej hagady," priblížil.



V Sčítaní obyvateľov, domovy a bytov (SODB) 2021 sa k židovskému náboženskému vyznaniu v Slovenskej republike prihlásilo 2007 obyvateľov SR. "Komunita bývala na našom území historicky výrazne početnejšia, ale holokaust a dlhodobé prejavy nenávisti ju na našom území výrazne zredukovali," pripomína hovorkyňa SODB Jasmína Stauder.



Doplnila, že najviac obyvateľov, ktorí sa hlásia k židovskému náboženskému vyznaniu, žije v súčasnosti v Bratislavskom kraji – 839. „Z toho 245 obyvateľov hlásiacich sa k židovskému náboženskému vyznaniu žije v bratislavskom Starom Meste, 142 v Ružinove a k židovskému náboženstvu sa hlási i 95 obyvateľov mestskej časť Petržalka,“ konkretizovala. Dodala, že komunita 311 obyvateľov, ktorí sa hlásia k židovskému náboženskému vyznaniu, je v Košickom kraji a 210 obyvateľov sa hlási k židovskému náboženskému vyznaniu v Trnavskom kraji.



V rámci náboženského vyznania sa vyše polovica Slovákov (56 percent) prihlásila v sčítaní k rímskokatolíckemu vyznaniu. Ide o viac ako 3,04 milióna obyvateľov. Z hľadiska početnosti nasleduje evanjelické náboženské vyznanie s 5,3 percenta (287.000) a gréckokatolícke so štyrmi percentami (218.000). Štvrté miesto medzi skupinou obyvateľov hlásiacich sa k nejakému náboženstvu patrí kalvínskemu vyznaniu (1,6 percenta). Všetky ostatné náboženské vyznania majú podiely menšie ako jedno percento. Bez náboženského vyznania je podľa údajov zo sčítania 2021 takmer 1,3 milióna obyvateľov, čo predstavuje 23,8 percenta.