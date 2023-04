Žien v IT je stále málo, medzinárodný deň poukazuje na ich význam

Košice/Bratislava 27. apríla (TASR) - Na význam postavenia žien v informačných technológiách poukázalo štvrtkové diskusné podujatie v Košiciach pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v IT. Organizovala ho Americká obchodná komora v SR (AmCham Slovakia) s partnermi s cieľom inšpirovať a motivovať ženy, aby sa intenzívnejšie uchádzali o technologické pozície.



Zámerom je aj zvyšovať povedomie o prínose žien pre technologický priemysel a spoločnosť ako celok, informovala TASR za organizátorov Natália Spodniak.



Európska komisia (EK) dlhodobo upozorňuje na potrebu rozvoja IT zručností, ako aj väčšie zastúpenie žien v technických oblastiach s tým, že rôznorodé a zmiešané tímy prispievajú k rastu a inováciám v spoločnosti a majú merateľne lepšie výsledky. Výkonná riaditeľka AmCham Martina Slabejová považuje umelú inteligenciu a digitálne riešenia ako nástroj na riešenie dôležitých tém, ktorým spoločnosť čelí. "Je pre mňa osobne veľmi dôležité, aby pri tvorbe technologických návrhov boli prítomné aj ženy, pretože chcem, aby bol aj môj ženský hlas zastúpený pri tvorbe technologických riešení," uviedla.



Podľa Jany Novohradskej, expertky ministerstva informatizácie v oblasti právnych rámcov pre umelú inteligenciu, sa téma žien v IT stále posúva a dostáva do popredia. "Je však stále nesmierne dôležité zaoberať sa otázkou, ako túto tému dostať viac do verejných škôl, kurikulárnej reformy a ako prepájať tieto témy medzi jednotlivými rezortmi, ako aj verejným, súkromným sektorom, akademickou obcou a neziskovými organizáciami," konštatovala.



Prostredníctvom inšpiratívnych príbehov chceli organizátori diskusného podujatia poukázať na to, že aj dievčatá môžu pracovať v technických a digitálnych oblastiach s celospoločenským vplyvom. "Ženský pohľad a prístup môžu priniesť nové perspektívy a inovatívne riešenia, čo následne vedie k vytvoreniu komplexnejších a lepších technológií, ktoré reagujú na potreby celej spoločnosti," dodala produktová manažérka Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia Veronika Hudzíková.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR informovalo TASR o podpore aktivít na prilákanie dievčat a žien do IT sektora. Podľa dočasne poverenej šéfky rezortu Veroniky Remišovej už dávno neplatí, že technické odbory sú výsadou mužov, na Slovensku však pracuje na IT pozíciách stále len okolo 15 % žien. "Na našom ministerstve ich však pracuje na týchto pozíciách viac ako 47 %. To je nielen nad slovenským, ale dokonca aj nad celoeurópskym priemerom. Je to dobré znamenie a verím, že do najbližších rokov by sa táto situácia mohla zlepšiť v rámci celého Slovenska," uviedla k medzinárodnému dňu.