Žiga a Szijjártó sa neboja, že novela zníži kvalitu života Maďarov

Na snímke sprava podpredseda Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR), poverený jej riadením, Peter Žiga a maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijártó pózujú počas stretnutia na Bratislavskom hrade v pondelok 11. novembra 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 11. novembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD) ani maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa neobávajú toho, že by pripravovaná novela zákona o štátnom jazyku nejakým spôsobom znížila kvalitu života maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku. Vyplýva to z ich vyjadrení po spoločnom rokovaní na Bratislavskom hrade.Žiga deklaroval, že vláda ani parlament nemá záujem meniť "status quo" vo vzťahu Slovenska k národnostným menšinám. Podotkol, že novela je aktuálne v prípravnom konaní, po ktorom bude musieť prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním, schvaľovaním vládou i parlamentom.vyhlásil.Szijjártó podotkol, že vyjadreniam podpredsedu parlamentu nemá prečo nedôverovať." poznamenal. So Žigom podľa jeho slov zostanú v kontakte počas celého legislatívneho procesu.dodal minister.Vláda aj parlament sa zároveň podľa Žigu budú snažiť ešte viac skvalitniť dopravnú infraštruktúru v rámci južného Slovenska, či už budovaním cestnej alebo mostovej infraštruktúry. "doplnil Szijjártó.V rámci stretnutia hovorili aj o medzinárodných vzťahoch, a to aj v súvislosti so zvolením Donalda Trumpa za prezidenta USA. Diskutovali aj o spolupráci krajín v rámci Vyšehradskej štvorky či možnostiach dodávok energií a vymenili si aj názory na prebiehajúci konflikt na Ukrajine. Obaja zároveň vyzdvihli vzťahy Maďarska a Slovenska a vzájomnú spoluprácu.