Žiga absolvoval prvú časť Konferencie predsedov parlamentov krajín EÚ

Malorka 22. apríla (TASR) - Podpredseda Národnej rady SR Peter Žiga, ktorý je poverený výkonom právomocí predsedu Národnej rady SR (NR SR), v pondelok absolvoval prvú časť Konferencie predsedov parlamentov členských krajín Európskej únie (EÚ). Konferencia sa koná na španielskom ostrove Malorka ako posledné podujatie v rámci španielskeho predsedníctva Rady EÚ. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou kancelárie NR SR.



Počas otvorenia konferencie s úvodnými prejavmi vystúpili predseda španielskeho Senátu Pedro Rollán Ojeda, predsedníčka španielskeho Kongresu poslancov Francina Armengolová a španielsky kráľ Filip VI.



Témami prvej časti konferencie boli strategická autonómia Európskej únie v kontexte nových výziev pre liberálne demokracie v časoch sociálnych sietí a umelej inteligencie, najmä v oblasti zahraničnej a obrannej politiky, ale aj nelegálna ruská invázia proti Ukrajine a konflikt na Blízkom východe.



"Európa je miestom spoločných záujmov a cieľov, a preto je dôležité, aby Európska únia bola jednotná. Dokazuje to aj dnešná konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 25 z 27 členských štátov Európskej únie," uviedol Pedro Rollán Ojeda v úvodnom prejave. Predsedníčka španielskeho Kongresu poslancov vo svojom vystúpení upozornila na potrebu okamžitého zastavenia bojov na Ukrajine, pretože kvôli nim trpia ženy, deti a nevinní obyvatelia. Pripomenula, že Európa musí byť miestom spoločenského a sociálneho dialógu, a to v záujme zabezpečenia spravodlivosti a blahobytu pre všetkých obyvateľov v EÚ.



"Stredobodom Európskej únie je demokracia, a práve parlamenty sú garanciou toho, že Európska únia demokratickou aj zostane," skonštatoval španielsky kráľ Filip VI. V nadväznosti na to doplnil, že demokracia je taktiež základom pre úspešnú budúcnosť EÚ.



"Ak chce Európska únia prezentovať svoju silu navonok, musíme byť schopní spoločne definovať a sledovať spoločné strategické ciele. Predpokladom toho je naša jednota," uviedol Peter Žiga.



Program Konferencie predsedov parlamentov členských krajín EÚ bude pokračovať v utorok 22. apríla. Ústrednými témami rokovania bude posilňovanie EÚ z hospodárskeho a sociálneho hľadiska v súvislosti s novými fiškálnymi pravidlami EÚ, posilnením hospodárskej menovej únie v kontexte perspektív jej rozširovania, ale aj sociálne práva, environmentálne výzvy a klimatická zmena.