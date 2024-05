Žiga: Ide o útok na princípy slovenskej demokracie

Bratislava 15. mája (TASR) - Ozbrojený útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) vníma podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením Národnej rady SR, ako útok na princípy slovenskej demokracie. Považuje to za výsledok vybičovaných vášní a rozdelenia slovenskej spoločnosti na dva nezmieriteľné tábory. Žiga to vyhlásil na tlačovom brífingu v parlamente. Očakáva, že tento čin odsúdia úplne všetci.



"Dnes stojíme pred základnou výzvou, ako upokojiť spoločnosť. Ako začať viesť dialóg, aby sme politickú súťaž vrátili tam, kde patrí. V politike sa bojuje argumentmi, násilie tu nesmie mať nikdy miesto," vyhlásil.



Udalosť, ktorá sa stala v Handlovej po rokovaní vlády, nazval hroznou. "Takýto hrozný čin sa v histórii Slovenska nikdy neudial," podotkol. Verí, že všetko dobre dopadne a Fico bude mimo ohrozenia života.



Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) ostro odsúdil útok na Fica. Vyjadril aj "ťažké znechutenie" nad tým, čo podľa neho posledné roky páchala politická opozícia a tzv. liberálne médiá. Tvrdí, že šírili nenávisť. "Je to útok na každého občana SR," povedal. Pýtal sa, či po tomto incidente budú môcť chodiť politici na verejné mítingy.