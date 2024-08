Žiga: Koaličná rada by mala tento týždeň riešiť predsedu NR SR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Predstavitelia koalície by sa mali tento týždeň zísť na koaličnej rade a na stole by mala byť aj otázka zvolenia nového predsedu Národnej rady (NR) SR. Po pondelkovom stretnutí s prezidentom SR Petrom Pellegrinimi to povedal podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením parlamentu. Zopakoval, že tento post patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu-SD a strana nemá záujem otvárať zmluvu.



"Myslím si, že tento týždeň bude koaličná rada, kde bude na stole aj táto otázka a verím, že v rámci vládnej koalície nájdeme príslušné riešenie, aby sme tento problém vyriešili," povedal Žiga k téme voľby nového šéfa parlamentu. "Necítim, že by Smer zmenil postoj, to znamená, podľa koaličnej zmluvy táto pozícia patrí strane Hlas," dodal s tým, že koaličná zmluva vznikala za určitých podmienok a sú v nej dohodnuté pomery a pozície. "Nepociťujem potrebu otvárať koaličnú zmluvu," dodal.



Žiga nemá pocit, že by bola spochybnená stolička ktoréhokoľvek ministra. "Takže v tejto chvíli to takto nevidíme," skonštatoval. Ak by sa mali zmeniť posty ministrov či posty v parlamente medzi vládnymi stranami, musela by sa podľa neho otvárať koaličná zmluva. "Keď je otvorená koaličná zmluva, každá pozícia v rámci vlády aj parlamentu je tým pádom na stole a budeme o nej diskutovať," povedal Žiga.



Podpredseda NR SR ubezpečil prezidenta, že napriek absencii riadne zvoleného predsedu parlament funguje. "Vládna koalícia disponuje parlamentnou väčšinou, ktorá pozostáva zo 79 poslancov. Národná rada prijíma zákony, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády a, samozrejme, aj iné zákony," povedal. Najbližšia schôdza parlamentu sa začína 10. septembra, na jej programe je podľa Žigu približne 120 bodov.



Žiga tiež pozval prezidenta na Deň otvorených dverí v parlamente, ktorý organizuje NR SR 1. septembra na Deň Ústavy SR. "Som veľmi rád, že prezident prijal toto pozvanie, budeme organizovať jednak stretnutie bývalých predsedov parlamentu, ktorí boli od vzniku Slovenskej národnej rady až po dnešok predsedami, a budeme organizovať spoločné stretnutia," doplnil.



Miesto predsedu NR SR sa uvoľnilo po víťazstve Pellegriniho v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý chce na toto miesto ministra investícií Richarda Rašiho z Hlasu-SD. Predseda SNS Andrej Danko považuje za ideálne, keby tri vládne strany obsadili pozície troch najvyšších ústavných činiteľov. Podobne sa vyjadroval aj Smer-SD. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa ešte pred letom vyjadril, že Danko by bol dobrým predsedom parlamentu.