Žiga: Na voľbu šéfa NRSR treba mať istotu 76 poslancov

Bratislava 28. decembra (TASR) - Na voľbu nového predsedu parlamentu treba mať istotu 76 poslancov, ktorí nového šéfa zvolia. V opačnom prípade by šlo o veľké reputačné fiasko pre koalíciu. V rozhovore pre TASR to skonštatoval podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD). Zdôraznil, že voľba sa uskutoční až po tom, ako dôjde v koalícii k dohode na mene nového predsedu NR SR a keď sa zabezpečí podpora od 76 poslancov. Šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok zopakoval, že nechce byť predsedom NR SR. Voľbu tohto postu vníma ako nutný krok na zastabilizovanie koalície.



"Voliť predsedu parlamentu v tajnom hlasovaní znamená, že máte istých 76 hlasov na voľbu. Inak by to bolo veľké reputačné fiasko pre koalíciu," zdôraznil Žiga pre TASR. "Možno práve o tom sa ešte rozprávame v rámci vládnej koalície, ako tú 76-ku zabezpečiť, aby nedošlo k reputačnému riziku alebo ohrozeniu," doplnil.



V koalícii je to podľa neho vždy o tom, že každý má svoje predstavy. Pripomenul aj dohody, ktoré platia. "Som rád, že v rámci koaličnej zmluvy máme uvedené, že post predsedu Národnej rady patrí strane Hlas. Mám pocit, že aj predseda SNS Andrej Danko vníma, že predseda Národnej rady by mal byť zvolený za stranu Hlas. Nedospeli sme ešte k záverečnému rozhodnutiu alebo dohode medzi troma koaličnými lídrami, takže je v tejto chvíli zbytočné komentovať. Budeme o tom rokovať a budeme sa ďalej snažiť dospieť k nejakému konsenzu," vyhlásil Žiga, ktorý je vo funkcii povereného predsedu parlamentu už takmer trištvrte roka.



Šutaj Eštok v rozhovore pre TASR pripomenul, že chce ostať na pozícii ministra vnútra. Rozumie tomu, že predseda druhej najsilnejšej koaličnej strany by mohol byť na poste predsedu NR SR z hľadiska tradícií. "Ale som človek, ktorý má ešte relatívne mladý vek v politike, cítim sa pomerne energický a dynamický a tu treba urobiť zmeny. Na pozíciu predsedu parlamentu sme sa už vtedy, keď Peter Pellegrini končil v Hlase, jasne dohodli, že naším kandidátom bude Richard Raši. A verím, že aj Andrej Danko si uvedomuje, že to je jedna z nutných vecí na to, aby sme zastabilizovali situáciu v koalícii," skonštatoval.



Podľa šéfa Hlasu-SD je hanbou, že pol roka NR SR nevie zvoliť svojho predsedu. "Je to druhý najvyšší ústavný činiteľ. Pre pokoj v koalícii, aj pre pokoj, pre celú 79-ku poslancov je to nesplnená úloha, ktorá dnes závisí iba od Andreja Danka a verím, že sa mi s ním podarí dohodnúť ešte v krátkom čase na voľbe," povedal s tým, že na zvolení predsedu NR SR musí záležať aj premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). "Pretože on je za stabilitu zodpovedný a som presvedčený, že taký skúsený politik, ako je Robert Fico, si to plne uvedomuje," dodal. "Rozprával som sa s premiérom, že Richard Raši je pre nich vhodným kandidátom na pozíciu predsedu parlamentu," odpovedal Šutaj Eštok na otázku, či Smer-SD podporuje nominanta Hlasu-SD na tento post.



Funkcia predsedu NR SR je neobsadená od apríla, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý nominoval svojho podpredsedu Richarda Rašiho. Šéf SNS Andrej Danko mal tiež záujem o túto funkciu. Zdôrazňoval totiž, že z Hlasu-SD už vyšiel prezident, a preto by mala táto funkcia patriť SNS. Podobný názor mal aj premiér Robert Fico (Smer-SD).