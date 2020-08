Žiga odmieta Matovičove tvrdenia o uzatváraní predražených zmlúv

Bratislava 18. augusta (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v minulom volebnom období nikdy zmluvu na právne služby za hodinovú sadzbu vo výške 500 eur neuzavrelo. Uviedol to exminister hospodárstva a poslanec parlamentu Peter Žiga (nezaradený). Spoločnosť MH manažment podľa neho len prijala takúto cenovú ponuku, no sumu nezaplatila. Žiga reagoval na tvrdenie premiéra Igora Matoviča (OĽANO) o tom, že jednu zo zmlúv na predražené právne služby mal za bývalej vlády podpísať predstaviteľ MH manažmentu.



"Ministerstvo hospodárstva v minulom volebnom období nikdy zmluvu na právne služby za hodinovú sadzbu vo výške 500 eur za hodinu neuzavrelo. Spoločnosť MH Manažment len prijala takúto cenovú ponuku od jednej právnickej kancelárie a aj podľa verejne dostupných informácií nikdy žiadnu takúto sumu nezaplatilo," uviedol Žiga v stanovisku, ktoré TASR zaslal jeho asistent Maroš Stano. "Vtipné na tom celom je, že slová Igora Matoviča verejne poprel ešte aj nominant tejto vlády na čele MH manažmentu Ľuboš Lopatka," dodal Žiga.



Matovič podľa neho už "úplne bežne používa klamstvo ako pracovnú metódu", pričom sa podľa neho snaží prekryť obrovský "škandál" okolo advokátskej kancelárie Michala Miškoviča, ktorý je poradcom ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO). "To, že Igor Matovič je obyčajný klamár, ukázal v priamom prenose jeho vlastný koaličný partner," dodal exminister.



Matovič chce zaviazať ministrov, aby predložili Úradu vlády (ÚV) SR zmluvy na právne i poradenské služby. Následne má podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina) urobiť audit týchto zmlúv. Premiér tento krok avizoval v pondelok (17. 8.) v reakcii na vysoké hodinové sadzby za právne i poradenské služby pre štát. Chce tiež vytvoriť úrad, v ktorom by pracovali právnici priamo pre štát.



Premiér uviedol príklad zmluvy, kde sa malo podľa jeho slov za jednu hodinu právnych služieb účtovať 582 eur. Matovič ju označil za "zlodejskú zmluvu", ktorú mal podpísať počas vlády Petra Pellegriniho (nezaradený) Andrej Holák za firmu MH manažment.