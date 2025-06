Žiga: Rezort spravodlivosti pripraví nový návrh novely o prokurátoroch

Bratislava 18. júna (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti SR pripraví nový návrh novely zákona o prokurátoroch a čakateľoch prokuratúry. V reakcii na neprelomenie veta prezidenta SR pri opätovnom hlasovaní o novele zákona to vyhlásil podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Žiga (Hlas-SD).



„Budete vidieť ten nový návrh a tam budeme hovoriť o tom či je dobrý alebo nie je dobrý ten nápad,“ uviedol Žiga.



Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) avizoval, že nový návrh prejde riadnym pripomienkovým konaním. „Chcem, aby sa tam presadili prípadné dôchodky pre sudcov,“ vyhlásil. Najmä by však mali byť takéto dôchodky ekonomicky zabezpečené podobným štýlom ako to majú policajti. Finančné prostriedky na osobitných dôchodkových účtoch by sa však mali najprv akumulovať niekoľko rokov.



Poslanci Národnej rady SR v stredu v opätovnom hlasovaní neschválili novelu zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorá riešila aj rentu pre generálneho prokurátora. Nová úprava teda nebude platiť. Poslanci o novele rokovali opäť po tom, čo ju do parlamentu vrátil prezident SR Peter Pellegrini. Zo 148 prítomných novelu nepodporil žiaden poslanec, 70 bolo proti a 78 sa zdržalo.