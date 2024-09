Žiga: Schôdza bude príležitosťou na voľbu nového predsedu výboru o SIS

Bratislava 6. septembra (TASR) - Obdobie najbližšej schôdze Národnej rady (NR) SR bude vhodnou príležitosťou nájsť prijateľné riešenie, ako zabezpečiť kontrolnú činnosť parlamentu, čo je aj voľba nového predsedu výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). Vyplýva to z reakcie podpredsedu NR SR povereného jej riadením Petra Žigu (Hlas-SD) na výzvu poslanca Gábora Grendela (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Pre TASR stanovisko poskytol odbor komunikácie Kancelárie NR SR.



Grendel Žigu vyzval, aby zvolal spoločné rokovanie výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru na kontrolu činnosti SIS. Poslanec poukázal na to, že výbor na kontrolu tajnej služby nie je funkčný. Podpredseda NR SR berie Grendelovu žiadosť na vedomie.



"Obdobie najbližšej schôdze NR SR bude vhodnou príležitosťou nájsť prijateľné riešenie, ako zabezpečiť kontrolnú činnosť NR SR. Tým je napríklad voľba nového predsedu výboru," skonštatoval Žiga. Pripomenul, že výkon kontroly "vážne a zrejme zámerne" poškodil predovšetkým prístup bývalej predsedníčky výboru Márie Kolíkovej (SaS). "Máriu Kolíkovú viacerí koaliční členovia výboru vopred upozorňovali, že podobný stav môže nastať," doplnil.



Parlament odvolal Kolíkovú z funkcie predsedníčky výboru na kontrolu činnosti SIS koncom júna. Koaliční poslanci argumentovali tým, že postupovala nad rámec svojich kompetencií, keď adresovala podnet Generálnej prokuratúre SR. Prekážalo im tiež, že mala bezdôvodne zrušiť zasadnutie výboru a nezabezpečila jeho rokovanie. Kritizujú aj to, že mala verejne spochybniť činnosť SIS.



Kolíková pochybenia odmieta. SaS ju bude opätovne presadzovať na tento post.