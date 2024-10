Žiga verí v dohodu s lekármi, Karasovi nie je jasný postup ministra

Bratislava 26. októbra (TASR) - V rokovaní s lekárskymi odbormi je stále čas na dohodu a stabilizáciu situácie. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to uviedol podpredseda Národnej rady SR poverený výkonom právomocí predsedu Národnej rady SR Peter Žiga (Hlas-SD). Verí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) s lekármi nájde spoločnú reč a ku kolapsu v zdravotníctve nepríde. Pre jeho oponenta v diskusii, podpredsedu KDH Viliama Karasa, zasa postup ministra vyvoláva otázky.



"Rokovania prebiehajú, vnímame tam aj posuny. Myslím si, že ani lekári nechcú znefunkčniť systém," uviedol Žiga. Upozornil, že aj v rámci konsolidačných opatrení bude zachované zvýšenie platov lekárov, dočasne v zníženej miere valorizácie.



Karas odmietol hrozbu výpovedí lekárov redukovať na otázku vyriešenia mzdových nárokov, upozorňuje pritom na ich volanie po systémových zmenách. "Aj táto situácia je však potvrdením toho, že strana Hlas-SD nebola pripravená prevziať rezort zdravotníctva," skonštatoval, poukázal pritom i na tápanie v prípade otázky novej univerzitnej nemocnice v Bratislave. Nie je mu jasné, ako chce ďalej v súčasnej situácii postupovať nový minister. "My by sme dali lekárom jasný signál, že konsolidácia nemôže byť založená na šetrení pri zdravotníckych platoch, ale na systémových krokoch vrátane kontroly finančných tokov," tlmočil exminister spravodlivosti postoj KDH.



Diskutujúci sa dotkli aj témy kandidatúry Maroša Šefčoviča na post v Európskej komisii a vyhlásení premiéra Roberta Fica (Smer-SD) smerom k opozičným poslancom v Európskom parlamente (EP), ktorých obvinil, že sa snažia pripraviť Šefčovičovi "peklo" pri híringu 4. novembra. Podpredseda parlamentu verí, že Šefčovič miesto získa. Upozornil, že snahy opozičných poslancov očierňovať Slovensko v Bruseli sú evidentné už dlhšie.



Zástupca kresťanských demokratov upozornil, že je úplne legitímne sa i tvrdo a nepríjemne pýtať kandidáta na to, akým spôsobom chce viesť agendu. "Som zvedavý, či Maroš Šefčovič prijme aj oprávnenú kritiku za chyby, ktoré Komisia v predchádzajúcom období urobila, keďže sám bol jej členom," dodal.



Krátko sa vyjadrili i k téme zmieru, ktoré Ministerstvo vnútra SR uzavrelo s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom v prípade jeho evidencie vo zväzkoch ŠtB. Karas postup ministra Matúša Šutaja Eštoka vníma ako amorálny krok a prekročenie kompetencií. "Vo veci mal rozhodnúť súd," zdôraznil. Zároveň spochybnil argumenty o možných vysokých ekonomických škodách, ktoré by v prípade prehry v spore štátu hrozili. "S týmto konaním žiadne veľké škody nehrozili, no takto sa to ani nemá uchopiť, nemôžete vyvažovať svedomie národa peniazmi," povedal.



Podľa Žigu prišlo rozhodnutie Šutaja Eštoka na základe právnych analýz a rizika škôd. Politický obchod v tom nevidí.