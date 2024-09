Žiga: Zastavenie stíhania napráva pokus bývalej vlády umlčať opozíciu

Bratislava 10. septembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Žiga (Hlas-SD), poverený riadením NR SR, tvrdí, že jeho trestné stíhanie bolo od začiatku nezmysel, s tým, že neexistujú dôkazy ani svedkovia. Rozhodnutie o zastavení trestného stíhania podľa jeho slov napráva "nechutný" pokus bývalej vládnej moci aj s pomocou mediálnych aktivistov umlčať a kriminalizovať opozíciu.



Takisto tvrdí, že za takmer štyri roky "vykonštruovaného" trestného stíhania neexistuje žiaden procesný dôkaz, ktorý by ho z obvinenia usvedčoval, a ani raz nebola vypočutá hlavná svedkyňa. "Umelo predlžované trestné stíhanie bez dôkazov a svedkov malo jediný cieľ, a to čo najviac poškodiť opozičného politika, aby nemohol plnohodnotne pôsobiť vo verejnom živote. Obvinenie, že vládny politik mal podplácať sudcov, aby štát získal vodnú elektráreň Gabčíkovo, bolo od začiatku absurdná hlúposť," zhodnotil.



Vyšetrovanie sa podľa Žigu umelo predlžovalo a zároveň nemal možnosť sa dôsledne verejne brániť bez obvinenia z ovplyvňovania vyšetrovania.



Pripomenul, že o zastavenie trestného stíhania pre dôkaznú núdzu žiadal opakovane, a to ešte pred novelou trestných kódexov.



Prokurátor zastavil Žigovi trestné stíhanie z dôvodu premlčania. Obvinený bol z prečinu podplácania. V prípade dokázania viny mu hrozil trest odňatia slobody na dva až päť rokov.