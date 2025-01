Žiga zatiaľ neeviduje požiadavky na legislatívne zmeny

PREČÍTAJTE SI AJ: Prezident: Situácia na Slovensku je vážna

Bratislava 23. januára (TASR) - Národná rada (NR) SR je v prípade potreby prijatia legislatívy alebo uznesenia v súvislosti s bezpečnostnou situáciou na Slovensku pripravená zasadnúť. Po štvrtkovom rokovaní Bezpečnostnej rady SR to vyhlásil podpredseda NR SR poverený jej vedením Peter Žiga (Hlas-SD). Parlament tak chce podľa jeho slov vyjsť v ústrety zložkám, ktoré by potrebovali prípadnú pomoc. Zatiaľ požiadavky na legislatívne zmeny neeviduje.Situácia je podľa jeho slov vážna.povedal Žiga. Na rade sú podľa neho rezort vnútra a tajné služby,poznamenal.Spolu s podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom (Smer-SD) zdôraznili, že nikto nepopiera právo občanov pokojne sa zhromažďovať. Gašpar sa v tejto súvislosti prihovoril organizátorom aj ľuďom zúčastňujúcim sa na zhromaždeniach. Deklaroval, že proti nim nikto nebude zasahovať.vyzval.Žiga súhlasí, že občania SR majú právo poznať obsah správy Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá bola predmetom rokovania rady. Aktuálne to však podľa neho nie je možné, pretože "". Myslí si, že informácie budú zverejnené ex post.Gašpar priblížil, že správa hovorí o vplyvových operáciách skupín, ktoré pôsobia v zahraničí pomocou skupín, ktoré sú na Slovensku a sú organizované rôznymi občianskymi združeniami a mimovládnymi organizáciami. "," doplnil. Cieľom ich činnosti má byť snaha vyvolať negatívne emócie až zvrhnutie vlády. Tvrdí, že Slovensko nikdy nečelilo takej hrozbe narušenia ústavného zriadenia. Niektoré informácie podľa Gašpara zakladajú aj podozrenie z viacerých trestných činov. Zdôraznil, že vyhodnotenie je úlohou orgánov činných v trestnom konaní.Pre podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) sú informácie prezentované na bezpečnostnej rade šokujúce. Zdôraznil, že jej zvolanie nebolo bezúčelové. Ako uviedol, navrhol oveľa viac sa zaoberať ochranou ústavnoprávneho zriadenia z hľadiska legislatívy. Danko zároveň ocenil prístup bezpečnostných zložiek v tejto veci.