Koronavírus zistili na žilinskom súde a prokuratúre

Žilina 12. augusta (TASR) – Nákazu novým koronavírusom potvrdili na žilinskom okresnom súde aj prokuratúre. Pozitívny test mali dve prokurátorky, sudkyňa a aj zamestnankyňa, ktorá bola v priamom kontakte so sudkyňou.



Chod súdu je zabezpečený, podateľňa, obchodný register a Register partnerov verejného sektora funguje v štandardnom režime. Prokuratúra funguje v obmedzenom režime. Pre TASR to uviedli hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles a hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská.



„Sudcovia a zamestnanci, ktorí pracujú v hlavnej budove súdu, majú nariadený home office. Sudcom predseda súdu odporučil zvážiť zrušenie pojednávaní. Nie všetky pojednávania boli zrušené," priblížila Dudová Záborská.



Sudkyňa i zamestnankyňa podľa hovorkyne ešte pred testovaním dodržiavali domácu karanténu. „Okresný súd poskytol potrebnú súčinnosť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva s vypracovaním zoznamu kontaktov sudkyne a zoznamu zamestnancov a sudcov, ktorých budú testovať. Rovnako na súde vypracovali zoznam osôb, ktoré boli na pojednávaniach tejto sudkyne," doplnila.



Podateľňa žilinskej krajskej aj okresnej prokuratúry podľa Koklesa pracuje v obmedzenom režime, osobne neprijíma žiadne podania. Styk je len písomný, elektronický alebo telefonický.



„Povinné je nosenie rúšok v celej budove, každodenná dezinfekcia priestorov, nemali by sme sa stretávať vo väčších skupinách. Pracujeme v obmedzenom režime, pracovná doba je v prípade nutnosti do 12.00 h, inak prokurátori vykonávajú prácu z domu," povedal hovorca prokuratúry.



Sprísnené opatrenia na súde zaviedli do piatka 21. augusta. Hovorkyňa predpokladá, že od 24. augusta bude súd opäť fungovať v plnom režime. Hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline doplnil, že v obmedzenom režime sú zatiaľ do piatka 14. augusta. Situáciu budú znova prehodnocovať v pondelok 17. augusta podľa výsledkov ďalších testovaní.