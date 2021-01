V štyroch nemocniciach žilinského kraja zaočkovali 1591 pracovníkov

Žilina 15. januára (TASR) – V štyroch nemocniciach Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 do piatka 1591 pracovníkov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



"Počas sviatku Troch kráľov sme spustili vakcináciu našich zamestnancov v nemocniciach. Ako prvé začalo očkovať vakcinačné centrum v Liptovskej nemocnici v Liptovskom Mikuláši, počas nasledujúcich dní sa pridala aj Hornooravská nemocnica v Trstenej, Dolnooravská nemocnica v Dolnom Kubíne i Kysucká nemocnica v Čadci. K dnešnému dňu je asi polovica z nich už zaočkovaná," priblížila riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



Doplnila, že snahou je zaočkovať čo najviac zamestnancov, pričom niektorí sa stále nachádzajú v karanténe, iní majú po prekonaní COVID-19 prítomné protilátky v krvi, a tak musia očkovanie odložiť. "Predpokladáme, že zhruba do troch mesiacov by mohli byť zaočkovaní všetci zdravotnícki pracovníci v našich nemocniciach, ktorí o to prejavia záujem. Verím, že ich bude čo najviac a pôjdu tak príkladom aj širokej verejnosti," dodala Pekarčíková.



V krajských nemocniciach prioritne očkujú ich pracovníkov, či už zdravotníckych alebo nezdravotníckych, a ambulantných lekárov. Nasledovať budú sociálni pracovníci a klienti sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry, uzavrela hovorkyňa ŽSK.