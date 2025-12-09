< sekcia Slovensko
Žilinka chce v 2026 zhodnotiť zákonnosť postupu OČTK pri korupcii
Do plánov na budúci rok zaradil taktiež zhodnotenie zákonnosti postupu OČTK vo veciach podplácania zahraničných verejných činiteľov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 9. decembra (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka plánuje zhodnotiť zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) vo všetkých trestných veciach korupcie, ktoré prešli po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) do pôsobnosti krajských prokuratúr. Ide o jednu z úloh, ktoré zaradil do Plánu hlavných úloh prokuratúry SR na rok 2026. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Do plánov na budúci rok zaradil taktiež zhodnotenie zákonnosti postupu OČTK vo veciach podplácania zahraničných verejných činiteľov.
Žilinka to uvádza pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii (9. 12.).
Do plánov na budúci rok zaradil taktiež zhodnotenie zákonnosti postupu OČTK vo veciach podplácania zahraničných verejných činiteľov.
Žilinka to uvádza pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii (9. 12.).