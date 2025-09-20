Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilinka: Formou oznámenia o trestnom čine nie je tlačová beseda

Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Premiér oznámil, že nebude podávať trestné oznámenie, ministerstvá spravodlivosti a kultúry, ktoré poskytli dotácie, však budú žiadať vrátenie prostriedkov.

Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Štátne orgány majú pri podozrení na spáchanie trestného činu povinnosť bezodkladne o tom informovať orgány činné v trestnom konaní. Medzi možné formy oznámenia však nepatrí tlačová beseda. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, ktorý sa vyjadril k vyhláseniam predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na sobotňajšom tlačovom brífingu, na ktorom premiér obvinil matku predsedu PS Michala Šimečku zo subvenčného podvodu.

„Štátne orgány musia vedieť, že majú bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. A to jednou z foriem oznámenia, uvedených v trestnom poriadku. Medzi takéto podania ale tlačová beseda nepatrí,“ zdôraznil Žilinka. Uistil, že prokuratúra si je vedomá svojich zákonných povinností, zároveň pripomenul, že úloha odhaľovať a vyšetrovať trestné činy je zákonnou úlohou polície.

Premiér spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) i predsedom Zboru poradcov predsedu vlády a poslancom európskeho parlamentu (EP) Erikom Kaliňákom informovali o tom, že štatutárka neziskovej organizácie Projekt Fórum Marta Šimečková sa mala pri uchádzaní o dotácie pre podujatie Stredoeurópske fórum v roku 2021 dopustiť subvenčného podvodu. Na jeden a ten istý projekt mala žiadať dotácie od troch verejných orgánov a navyše mala v žiadosti uviesť klamlivé údaje. Takisto si mala nechať neoprávnene opakovane preplatiť faktúry v súvislosti s realizáciou projektu.

Premiér oznámil, že nebude podávať trestné oznámenie, ministerstvá spravodlivosti a kultúry, ktoré poskytli dotácie, však budú žiadať vrátenie prostriedkov. Fico taktiež vyhlásil, že sa informáciám, ktoré predniesol, musí venovať aj Generálna prokuratúra (GP) SR.
