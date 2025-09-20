< sekcia Slovensko
Žilinka: Formou oznámenia o trestnom čine nie je tlačová beseda
Premiér oznámil, že nebude podávať trestné oznámenie, ministerstvá spravodlivosti a kultúry, ktoré poskytli dotácie, však budú žiadať vrátenie prostriedkov.
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Štátne orgány majú pri podozrení na spáchanie trestného činu povinnosť bezodkladne o tom informovať orgány činné v trestnom konaní. Medzi možné formy oznámenia však nepatrí tlačová beseda. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, ktorý sa vyjadril k vyhláseniam predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na sobotňajšom tlačovom brífingu, na ktorom premiér obvinil matku predsedu PS Michala Šimečku zo subvenčného podvodu.
„Štátne orgány musia vedieť, že majú bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. A to jednou z foriem oznámenia, uvedených v trestnom poriadku. Medzi takéto podania ale tlačová beseda nepatrí,“ zdôraznil Žilinka. Uistil, že prokuratúra si je vedomá svojich zákonných povinností, zároveň pripomenul, že úloha odhaľovať a vyšetrovať trestné činy je zákonnou úlohou polície.
Premiér spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) i predsedom Zboru poradcov predsedu vlády a poslancom európskeho parlamentu (EP) Erikom Kaliňákom informovali o tom, že štatutárka neziskovej organizácie Projekt Fórum Marta Šimečková sa mala pri uchádzaní o dotácie pre podujatie Stredoeurópske fórum v roku 2021 dopustiť subvenčného podvodu. Na jeden a ten istý projekt mala žiadať dotácie od troch verejných orgánov a navyše mala v žiadosti uviesť klamlivé údaje. Takisto si mala nechať neoprávnene opakovane preplatiť faktúry v súvislosti s realizáciou projektu.
Premiér oznámil, že nebude podávať trestné oznámenie, ministerstvá spravodlivosti a kultúry, ktoré poskytli dotácie, však budú žiadať vrátenie prostriedkov. Fico taktiež vyhlásil, že sa informáciám, ktoré predniesol, musí venovať aj Generálna prokuratúra (GP) SR.
„Štátne orgány musia vedieť, že majú bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. A to jednou z foriem oznámenia, uvedených v trestnom poriadku. Medzi takéto podania ale tlačová beseda nepatrí,“ zdôraznil Žilinka. Uistil, že prokuratúra si je vedomá svojich zákonných povinností, zároveň pripomenul, že úloha odhaľovať a vyšetrovať trestné činy je zákonnou úlohou polície.
Premiér spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) i predsedom Zboru poradcov predsedu vlády a poslancom európskeho parlamentu (EP) Erikom Kaliňákom informovali o tom, že štatutárka neziskovej organizácie Projekt Fórum Marta Šimečková sa mala pri uchádzaní o dotácie pre podujatie Stredoeurópske fórum v roku 2021 dopustiť subvenčného podvodu. Na jeden a ten istý projekt mala žiadať dotácie od troch verejných orgánov a navyše mala v žiadosti uviesť klamlivé údaje. Takisto si mala nechať neoprávnene opakovane preplatiť faktúry v súvislosti s realizáciou projektu.
Premiér oznámil, že nebude podávať trestné oznámenie, ministerstvá spravodlivosti a kultúry, ktoré poskytli dotácie, však budú žiadať vrátenie prostriedkov. Fico taktiež vyhlásil, že sa informáciám, ktoré predniesol, musí venovať aj Generálna prokuratúra (GP) SR.