Žilinka hovorí o zlom stave nehnuteľných kultúrnych pamiatok
Hovorí o ohrozovaní ich kultúrnej hodnoty. Obáva sa, že to môže skončiť ich fyzickým zánikom.
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka upozorňuje na dlhodobo degradujúci stav mnohých nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Avizuje prešetrenie veci. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti.
„Generálna prokuratúra (GP) SR v roku 2026 naprieč celým Slovenskom preskúma zákonnosť nápravných a sankčných postupov, rozhodnutí a opatrení, ako aj prípadnú nečinnosť orgánov verejnej správy na úseku ochrany kultúrnych pamiatok,“ poznamenal.
Žilinka pri tom upozornil na dlhodobo degradujúci stav mnohých nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Hovorí o ohrozovaní ich kultúrnej hodnoty. Obáva sa, že to môže skončiť ich fyzickým zánikom.
Pamiatkový úrad SR pre TASR reagoval, že dlhodobo poukazuje na zlý stav pamiatkového fondu, potrebu obnovy a najmä priebežnej údržby nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Absencia údržby podľa neho zapríčiňuje nárast počtu objektov v zhoršujúcom sa stavebnom stave. Poukázal na finančnú náročnosť obnovy kultúrnych pamiatok a potrebu participácie dotačných schém štátu, samospráv, ako aj európskych fondov.
„Najvýznamnejšou aktivitou v blízkej budúcnosti je možnosť nastavenia rozpočtu Národného a regionálneho partnerského plánu EÚ na roky 2028 až 2034 s jeho doplnením a reformou dotačnej schémy na obnovu a záchranu pamiatkového fondu, pri ktorej je Pamiatkový úrad SR pripravený spolupracovať a ktorá by pri rozpočte približne 450 miliónov eur v priebehu sedem až desať rokov významne zvýšila kvalitu pamiatkového fondu na dobrý a vyhovujúci stav, a okrem toho posilnila pracovné možnosti, turistický ruch a služby v regiónoch,“ uviedli z úradu.
Pamiatkový úrad zároveň potvrdil, že netrestný odbor generálnej prokuratúry ho minulý mesiac požiadal o súčinnosť s hodnotením stavebno-technického stavu národných kultúrnych pamiatok. „Túto súčinnosť sme v požadovanom rozsahu poskytli s tým, že sme GP okrem iného doručili zoznam pamiatok v narušenom a dezolátnom stave. Následne niektoré krajské pamiatkové úrady v tomto duchu už dostali z krajských prokuratúr žiadosti o súčinnosť v rámci svojej regionálnej pôsobnosti a taktiež budú so svojimi partnermi - krajskými prokuratúrami - na krajskej úrovni spolupracovať,“ dodal.
