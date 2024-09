Žilinka: K vyšetrovaniu atentátu na R. Fica pristupujú OČTK zodpovedne

Bratislava 13. septembra (TASR) - K vyšetrovaniu májového atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pristupujú orgány činné v trestnom konaní (OČTK) aktívne a zodpovedne. Konštatuje to generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Vykonaných bolo napríklad 117 výsluchov, spracovaných 18 znaleckých posudkov či podaných niekoľko žiadostí o právnu pomoc do zahraničia.



"Vyšetrovanie prebieha plynule a OČTK aktívne vykonávajú všetky procesné úkony nevyhnutné k náležitému zisteniu skutkového stavu veci a dosiahnutiu účelu trestného konania," deklaruje Žilinka.



Počas doterajšieho trestného konania vykonali jeden výsluch zadržaného, dva výsluchy obvineného, dva výsluchy poškodených, 111 výsluchov svedkov a jeden výsluch znalca. Vykonaná bola tiež obhliadka miesta činu, prehliadka iných priestorov a dve domové prehliadky. Rovnako tak 24 zaisťovacích úkonov, zadržanie a otvorenie zásielky, štyri prehliadky tela a 31 úkonov k previerkam podaní od občanov.



Zaevidovaných bolo osem pribratí znalca, 18 znaleckých posudkov a odborných vyjadrení a štyri žiadosti o doplnenie znaleckých posudkov, desať návrhov na príkaz na oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke, šesť žiadostí o urýchlené uchovanie počítačových údajov i päť žiadostí o právnu pomoc do USA, Českej republiky a Švédskeho kráľovstva. Rovnako tak 54 žiadostí o bankové údaje, dve žiadosti o vyčíslenie škody a 33 žiadostí o poskytnutie súčinnosti. Súčasťou sú aj dve žiadosti o ustanovenie obhajcu, jeden návrh na vzatie do väzby, jeden návrh na zmenu dôvodov väzby, dva návrhy na vykonanie domovej prehliadky, dva príkazy na vydanie zásielok a jedno pribratie prekladateľa.



"Súčasťou vyšetrovania je aj komplexná a rozsiahla analýza a vyhodnocovanie zadovážených dôkazov a informácií," doplnil Žilinka.



Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája útočník Juraj C. Je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Streľbou zblízka útočník spôsobil Ficovi viaceré vážne zranenia.