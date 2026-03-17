Žilinka: Kauzu Kajúcnik bude dozorovať prokuratúra v Banskej Bystrici
V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia 3. marca zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. marca (TASR) - Kauzu kajúcnik bude dozorovať a úkony v nej vykonávať Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici. Rozhodol o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý tak prípad odobral Krajskej prokuratúre v Trnave. Šéf prokuratúry o tom informoval na sociálnej sieti.
„Zároveň krajský prokurátor v Trnave posúdi, či zo strany doposiaľ konajúceho podriadeného prokurátora nedošlo k porušeniu služobných povinností, ktoré by zakladalo disciplinárnu zodpovednosť,“ uviedol tiež Žilinka.
V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia 3. marca zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.
Prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie Jána Č. a Pavla Ď. Mestský súd Bratislava I prepustil 6. marca dvojicu policajtov zo zadržania na slobodu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal návrh na ich väzobné stíhanie na nepríslušný súd. Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Prokurátor podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť. V pondelok (16. 3.) o nej rozhodol Krajský súd v Bratislave a zamietol ju. Potvrdil správnosť argumentácie mestského súdu, že prokurátor podal návrh na nepríslušný súd. Dôvodmi väzby sa však už krajský súd nezaoberal.
