Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Slovensko

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

.
Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Správ aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v rozpore so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákonom o správnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.


.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne