Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi
Správ aktualizujeme.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR postupovalo v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v rozpore so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zákonom o správnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.