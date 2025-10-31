Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilinka na budúci týždeň oznámi závery prešetrenia tendra na záchranky

.
Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka prichádza na mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR v Bratislave vo štvrtok 15. mája 2025. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby.

Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka na budúci týždeň oznámi závery preskúmania zákonnosti postupu Ministerstva zdravotníctva SR pri tendri na záchranky. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.

Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR vyhlásilo v máji výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.
