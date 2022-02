O súdnej mape chceme diskutovať s premiérom, uviedol Žilinka

Na snímke rokovanie Ústavnoprávneho výboru NR SR s generálnym prokurátorom SR Marošom Žilinkom 1. februára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR, zľava Ondrej Dostál (SAS), Juraj Šeliga (Za Ľudí) a Ján Benčík (SAS) počas rokovania výboru s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom 1. februára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 1. februára (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka požiadal spolu so zástupcami Najvyššieho súdu (NS) SR, Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR i Slovenskej advokátskej komory (SAK) o diskusiu na tému súdnej mapy s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Stretnúť sa majú 8. februára. Žilinka to uviedol na utorkovom zasadnutí parlamentného ústavnoprávneho výboru. Na ňom chýbajú viacerí členovia výboru, preto nie je uznášaniaschopný. Napriek tomu poslanci so šéfom prokurátorov diskutujú. Okrem súdnej mapy a novely Trestného zákona hovoria o problematike paragrafu 363.Predsedu vlády požiadali podľa Žilinku spolu so zástupcami NS, NSS a SAK o stretnutie za prítomnosti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Na pôde rezortu spravodlivosti majú podľa šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR zároveň v polovici februára diskutovať o novele Trestného zákona, konkrétne o navrhovanom trestnom čine šírenia nepravdivej informácie.Žilinka pripomenul, že návrh súdnej mapy nezohľadňuje potreby trestnej justície. Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera dodal, že významná činnosť prokuratúry je trestná agenda.skonštatoval Kandera k súdnej mape. Pokiaľ pobočka súdu nebude mať trestnú agendu, pre prokuratúru je to podľa neho neefektívne.Šéf GP povedal, že neúplný počet členov výboru je odzrkadlením vzťahu poslancov k jeho osobe, ako aj ku generálnej prokuratúre. Poslancov pozval na pôdu GP, kde by mohli diskutovať o súdnej mape a ďalších odborných otázkach.Poslanci na výbore pokračovali v diskusii o problematike paragrafu 363. Poslanec zo Za ľudí Juraj Šeliga sa Žilinku pýtal, ako vníma snahy osôb, ktorých trestné stíhanie sa zastavilo, žiadať od štátu odškodné.reagoval šéf GP. Nechcel polemizovať, či jeho rozhodnutia môžu zakladať skutočnosť žiadania náhrady škody. Pripomenul, že jeho podiel zrušených rozhodnutí vďaka paragrafu 363 je oproti predchádzajúcim generálnym prokurátorom najnižší.