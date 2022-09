Žilinka ocenil spoluprácu prokuratúr V4, spolu podpísali deklaráciu

Bratislava 23. septembra (TASR) - Trestné činy proti životnému prostrediu a kompetencie prokuratúry pri výkone pôsobnosti vo verejnej správe boli hlavnými témami výročného 10. stretnutia generálnych prokurátorov krajín V4, ktoré sa uskutočnilo 21. až 23. septembra. Závery zo samitu premietli do Bratislavskej deklarácie, ktorú vo štvrtok (22. 9.) podpísali na Bratislavskom hrade. TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



"Stretnutie generálnych prokurátorov potvrdilo, že spolupráca orgánov prokuratúr v rámci formátu V4 predstavuje veľký prínos na účinnejšie a efektívnejšie napĺňanie úloh prokuratúr, a práve spolupráca prokuratúr môže byť vzorom kooperácie aj pre iné orgány a inštitúcie štátov V4," skonštatoval generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Na stretnutí privítal svojich rezortných kolegov, najvyššieho štátneho zástupcu Českej republiky Igora Stříža, generálneho prokurátora Maďarska Pétera Polta a prvého námestníka generálneho prokurátora Poľskej republiky Dariusza Barskeho. Vo štvrtok ich prijal na Bratislavskom hrade predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), po ktorom podpísali spoločnú deklaráciu.



Environmentálna trestná činnosť podľa generálnych prokurátorov stúpa, prebieha skryto a rastie sofistikovanosť jej páchania, ako aj cezhraničný dosah. Zvlášť poukázali na nebezpečnosť neoprávneného nakladania s odpadmi a na ich cezhraničnú prepravu zo západoeurópskych krajín s cieľom uskladnenia a likvidácie do štátov V4. "S kolegami sme si stanovili za cieľ zachovanie prírodného dedičstva, a to aj prostredníctvom nástrojov trestného práva," uviedol generálny prokurátor SR.



Šéfovia generálnych prokuratúr V4 chcú ďalej prehlbovať spoluprácu a výmenu poznatkov. Za prioritný prostriedok boja s trestnou činnosťou proti životnému prostrediu považujú odhaľovanie, zmrazovanie a konfiškáciu majetkov a zdrojov určených na páchanie trestnej činnosti alebo pochádzajúcich z nej. Zdôrazňujú tiež potrebu zvyšovania špecializácie a vzdelávania orgánov činných v trestnom konaní v tejto oblasti a spolupráce nielen medzi nimi, ale aj inými štátnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi na úseku ochrany životného prostredia.



Generálni prokurátori štátov V4 chcú tiež spoločne presadzovať, aby netrestné právomoci prokuratúr boli vykonávané vo verejnom záujme, na zabezpečenie uplatňovania zákona, rešpektovania základných práv a slobôd a v rámci zákonom stanovených právomocí prokurátorov a v súlade s Dohovorom o ochrane ľudských práv a slobôd. Zdôraznili tiež záujem o širšiu spoluprácu v netrestnej oblasti zameranú na výmenu skúseností, najlepších praktík a súvisiacich normatívnych materiálov.