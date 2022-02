Žilinka odmieta vťahovanie jeho osoby do politického boja

Bratislava 9. februára (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta vťahovanie jeho osoby a prokuratúry ako nezávislej inštitúcie do politického boja. Uviedol to v reakcii na slová ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) o tom, že Žilinka začal politickú kampaň a že sa chce uchádzať o funkciu prezidenta.



"Generálny prokurátor SR sa nebude vyjadrovať k špekuláciám, ktoré sú prezentované vo verejnom priestore. Zložením sľubu 10. decembra 2020 začalo generálnemu prokurátorovi plynúť sedemročné funkčné obdobie, počas ktorého chce napĺňať ústavnú pôsobnosť prokuratúry, teda chrániť práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu," uviedol Žilinka v reakcii, ktorú TASR sprostredkoval hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



Žilinka v utorok (8. 2.) požiadal o slovo počas diskusie k obrannej dohode. Poslanci to však hlasovaním odmietli. Jeho prejav podvečer v sále prečítal Juraj Blanár (Smer-SD). Naď kritizoval obsah prejavu, ktorý podľa jeho slov nie je hodný generálneho prokurátora. Prejav prekvapil aj ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú. Išlo podľa nej o politický prejav.



Rovnaký názor má aj líder OĽANO Igor Matovič, podľa ktorého Žilinka začal politickú kampaň. Povedal to po rokovaní vlády.



Šéf generálnej prokuratúry v prejave pripomenul, že SR má skúsenosti s pobytom cudzích vojsk na našom území. Argumentoval okupáciou Československa v roku 1968, keď mali vojská Varšavskej zmluvy dočasný pobyt na našom území na základe zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík. Túto zmluvu označil za "nepochybne výhodnejšiu" pre SR, než je dohoda o obrannej spolupráci s USA.