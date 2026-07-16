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Žilinka: Pilierom boja proti domácemu násiliu je koordinovaný prístup
Možnosť zúčastniť sa na odbornom okrúhlom stole som privítal, pretože považujem za potrebné otvorene hovoriť o probléme domáceho násilia, uviedol Žilinka.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Koordinovaný prístup všetkých zložiek, teda polície, prokuratúry, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalších, znižuje riziko zlyhania systému a zvyšuje bezpečnosť obetí domáceho násilia. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka ako jeden z pilierov boja proti domácemu násiliu. Vo štvrtok sa zúčastnil na okrúhlom stole v Národnej rade (NR) SR na tému prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Okrem Žilinku prišiel na stretnutie aj prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.
„Možnosť zúčastniť sa na odbornom okrúhlom stole som privítal, pretože považujem za potrebné otvorene hovoriť o probléme domáceho násilia a hľadať riešenia na jeho potieranie a účinnú ochranu jeho obetí,“ uviedol Žilinka.
Generálny prokurátor na rokovaní zdôraznil, že základom úspešného boja proti domácemu násiliu, účinnej ochrany jeho obetí a ich návratu k bezpečnému a dôstojnému životu, by malo byť prepojenie piatich pilierov, ktorými sú odbornosť, profesionalita, empatia, automatická a včasná aktivácia procesov pomoci a efektívna súčinnosť.
Odbornosť podľa Žilinku zabezpečuje správne rozpoznanie prejavov domáceho násilia a voľbu vhodných postupov pomoci. Profesionalita sa prejavuje zodpovedným, etickým a koordinovaným prístupom všetkých zapojených inštitúcií a odborníkov. „Empatia umožňuje citlivú komunikáciu s obeťami, budovanie dôvery a vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom sa môžu zdôveriť a prijať ponúknutú pomoc,“ pripomenul. Ihneď po identifikovaní rizika musia byť aktivované príslušné ochranné a podporné mechanizmy. Efektívna súčinnosť zase predpokladá koordinovaný postup, zdieľanie relevantných informácií a zabezpečenie kontinuity ochrany a podpory obete. „Práve koordinovaný prístup Policajného zboru, orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadení, prokuratúry, súdov, samosprávy a organizácií poskytujúcich obetiam pomoc znižuje riziko zlyhania systému a zvyšuje bezpečnosť obetí,“ uzavrel generálny prokurátor.
„Možnosť zúčastniť sa na odbornom okrúhlom stole som privítal, pretože považujem za potrebné otvorene hovoriť o probléme domáceho násilia a hľadať riešenia na jeho potieranie a účinnú ochranu jeho obetí,“ uviedol Žilinka.
Generálny prokurátor na rokovaní zdôraznil, že základom úspešného boja proti domácemu násiliu, účinnej ochrany jeho obetí a ich návratu k bezpečnému a dôstojnému životu, by malo byť prepojenie piatich pilierov, ktorými sú odbornosť, profesionalita, empatia, automatická a včasná aktivácia procesov pomoci a efektívna súčinnosť.
Odbornosť podľa Žilinku zabezpečuje správne rozpoznanie prejavov domáceho násilia a voľbu vhodných postupov pomoci. Profesionalita sa prejavuje zodpovedným, etickým a koordinovaným prístupom všetkých zapojených inštitúcií a odborníkov. „Empatia umožňuje citlivú komunikáciu s obeťami, budovanie dôvery a vytvorenie bezpečného prostredia, v ktorom sa môžu zdôveriť a prijať ponúknutú pomoc,“ pripomenul. Ihneď po identifikovaní rizika musia byť aktivované príslušné ochranné a podporné mechanizmy. Efektívna súčinnosť zase predpokladá koordinovaný postup, zdieľanie relevantných informácií a zabezpečenie kontinuity ochrany a podpory obete. „Práve koordinovaný prístup Policajného zboru, orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadení, prokuratúry, súdov, samosprávy a organizácií poskytujúcich obetiam pomoc znižuje riziko zlyhania systému a zvyšuje bezpečnosť obetí,“ uzavrel generálny prokurátor.