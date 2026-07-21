Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. júl 2026Meniny má Daniel
< sekcia Slovensko

Žilinka podal rezortu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť

.
Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. júla (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok Ministerstvu vnútra (MV) SR dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Žilinka o tom informuje na sociálnej sieti.

„Ministerstvo vnútra SR ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení - vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu,“ konštatuje Žilinka.

.

Neprehliadnite

Cestovná kancelária Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť

OBRAZOM: Jedni sa radovali, druhí plakali. Takto vyzeralo finále MS

Poslanec za PS D. Dej mal v Bratislave dopravnú nehodu

MAJSTRI SVETA: Španielsko zdolalo vo finále Argentínu