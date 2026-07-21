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Žilinka podal rezortu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť
Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 21. júla (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok Ministerstvu vnútra (MV) SR dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Žilinka o tom informuje na sociálnej sieti.
„Ministerstvo vnútra SR ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení - vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu,“ konštatuje Žilinka.
„Ministerstvo vnútra SR ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení - vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu,“ konštatuje Žilinka.