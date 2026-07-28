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Žilinka podal protest v prípade týkajúcom sa nehody šéfa SIS
Prezident tiež podľa Žilinku nezistil presne a úplne skutočný stav veci, neustálil rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobil žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodol predčasne.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 28. júla (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal v utorok protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. V podanom proteste prokurátora navrhuje, aby prezident SR napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.
„Dôvodom podania protestu prokurátora je skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,“ ozrejmil Žilinka.
Ako ďalej vysvetlil, prezident SR v postavení konajúceho správneho orgánu vo výroku rozhodnutia uviedol len to, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie bez toho, aby bol z výroku rozhodnutia zrejmý skutok, ktorým malo dôjsť k disciplinárnemu previneniu, a to určitým spôsobom tak, aby skutok nemohol byť zameniteľný s iným skutkom.
Prezident tiež podľa Žilinku nezistil presne a úplne skutočný stav veci, neustálil rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobil žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodol predčasne. V odôvodnení rozhodnutia opomenul Pellegrini podľa Žilinku správnu úvahu, ktorou sa ako správny orgán viedol pri hodnotení dôkazov tvoriacich obsah spisu, čím je rozhodnutie arbitrárne a nepreskúmateľné.
Hlava štátu tiež podľa Žilinku nezisťovala skutočnosti rozhodné pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za konanie, ktoré má znaky priestupku a uložila disciplinárne opatrenie vo výške celkom zjavne prekračujúcej hornú hranicu pokuty, ktorá je za konanie majúce znaky priestupku ustanovená osobitným zákonom.
Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS začal disciplinárne konanie v januári.
Pellegrini začiatkom marca informoval o tom, že ukončil disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS. Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Podľa prezidenta žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie.
„Dôvodom podania protestu prokurátora je skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,“ ozrejmil Žilinka.
Ako ďalej vysvetlil, prezident SR v postavení konajúceho správneho orgánu vo výroku rozhodnutia uviedol len to, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie bez toho, aby bol z výroku rozhodnutia zrejmý skutok, ktorým malo dôjsť k disciplinárnemu previneniu, a to určitým spôsobom tak, aby skutok nemohol byť zameniteľný s iným skutkom.
Prezident tiež podľa Žilinku nezistil presne a úplne skutočný stav veci, neustálil rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobil žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodol predčasne. V odôvodnení rozhodnutia opomenul Pellegrini podľa Žilinku správnu úvahu, ktorou sa ako správny orgán viedol pri hodnotení dôkazov tvoriacich obsah spisu, čím je rozhodnutie arbitrárne a nepreskúmateľné.
Hlava štátu tiež podľa Žilinku nezisťovala skutočnosti rozhodné pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za konanie, ktoré má znaky priestupku a uložila disciplinárne opatrenie vo výške celkom zjavne prekračujúcej hornú hranicu pokuty, ktorá je za konanie majúce znaky priestupku ustanovená osobitným zákonom.
Riaditeľ SIS mal 30. augusta minulého roka na Dobšinskej ulici v Nitre dopravnú nehodu. Polícia dvoch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Prezident ako nadriadený orgán šéfa SIS začal disciplinárne konanie v januári.
Pellegrini začiatkom marca informoval o tom, že ukončil disciplinárne konanie voči riaditeľovi SIS. Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Podľa prezidenta žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie.