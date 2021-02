Žilinka: Polícia i prokuratúra urobili v kauze vraždy Kuciaka maximum

Na archívnej snímke bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka počas disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR 2. júna 2020 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian

Bratislava 21. februára (TASR) - V prípade vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej urobili orgány činné v trestnom konaní, polícia i prokuratúra všetko, čo mali a mohli. V diskusnej relácii TA3 V politike pri príležitosti tretieho výročia tragickej udalosti to uviedol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka.V diskusii predstavoval Žilinka svoje vízie pri budovaní prokuratúry, zdôraznil, že pri svojej práci bude nezávislý bez akéhokoľvek politického vplyvu.dodal Žilinka. Takisto uviedol, že prijal úzus, že takéto pracovné stretnutia sa budú konať výlučne len v priestoroch prokuratúry.Priznal, že organizačno-personálne zmeny, ktoré už na prokuratúre začal, pokračujú, vyjadril potešenie nad tým, že medzi prokurátormi cíti pozitívnu odozvu na predstavené vízie a zmeny v rámci inštitúcie a jej práce.uviedol Žilinka. Zdôraznil, že jediným imperatívom, ktorí bude na svojich podriadených klásť pri výkone svojich funkcií, vyšetrovaní a dozorovaní prípadov, je zákonnosť.Vyjadril sa aj k bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi, ktorý má dočasne pozastavený výkon funkcie. Žilinka zopakoval to, čo oznámil už pri voľbe generálneho prokurátora, že Trnka by mal zvážiť svoje zotrvanie na prokuratúre.povedal. Avizoval, že na konci februára by sa verejnosť mohla dozvedieť, k čomu sa posunulo vyšetrovanie, ktoré sa vedie voči Trnkovi.V prípade nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) uviedol, že sa s Danielom Lipšicom ihneď po jeho zvolení stretol a debatoval o organizačnej štruktúre a budúcnosti ÚŠP.povedal Žilinka, ktorý je presvedčený, že Lipšic, hoci kandidoval ako neprokurátor, môže byť dobrým špeciálnym prokurátorom. Zároveň zdôraznil, že Lipšicov úrad bude mať jeho plnú podporu,a dodržiavať zákonnosť, zároveň chce byť Žilinka tým, kto bude veľmi prísne kontrolovať dianie na ÚŠP.