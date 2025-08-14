< sekcia Slovensko
Žilinka: GP preskúma postup rezortu vnútra pri Pellegriniho kampani
Podľa medializovaných informácií existujú pochybnosti, či Peter Pellegrini dodržal limit pol milióna eur na svoju prezidentskú kampaň.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. augusta (TASR) - Generálna prokuratúra SR preskúma zákonnosť postupu Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré nezačalo správne konanie v prípade možného prekročenia zákonného limitu na prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Žilinka podotkol, že prokuratúra v prípade koná takzvane ex offo, teda z vlastného podnetu.
Podľa medializovaných informácií existujú pochybnosti, či Peter Pellegrini dodržal limit pol milióna eur na svoju prezidentskú kampaň. Pellegrini v správe o prostriedkoch vynaložených na svoju kampaň tvrdí, že limit dodržal. Na kampaň mal minúť približne 499.451 eur.
