Žilinka: Prokuratúra garantuje objasnenie incidentu v Miloslavove

Bratislava 7. januára (TASR) - Prokuratúra garantuje komplexné objasnenie okolností prípadu napadnutia 11-ročného dievčaťa v Miloslavove skupinou kamarátov. Generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil krajskému prokurátorovi v Bratislave bezodkladne preskúmať postup a konania orgánov činných v trestnom konaní, vrátane správnosti právneho posúdenia skutku v trestnej veci. Informoval o tom hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



Žilinka tiež krajskému prokurátorovi uložil, aby sa udalosťami zaoberal komplexne, nielen z pohľadu trestnoprávneho, ale aj možného uplatnenia oprávnení prokurátora v netrestnej oblasti – starostlivosti o maloletých. "Zároveň vo veci nariadil správovú povinnosť vo vzťahu k trestnému odboru a netrestnému odboru GP SR, ktorých prokurátori budú vo veci vykonávať dohľad nad činnosťou podriadených prokurátorov," priblížil Skladan. Dodal, že Žilinka si vyhradil aj pravidelné informovanie o stave trestného konania.



Dievča mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove jej kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti. Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.



Polícia začala v prípade trestné stíhanie vo veci lúpeže. Zároveň nevylúčila, že môže dôjsť k prekvalifikovaniu skutkovej podstaty trestného činu.