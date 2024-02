Žilinka rešpektuje rozhodnutie ÚS o pozastavení účinnosti novely

Bratislava 29. februára (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR v súvislosti s pozastavením účinnosti trestných kódexov. Informoval o tom na sociálnej sieti.



"Na implementáciu zákonov súvisiacich so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry sa orgány prokuratúry intenzívne pripravujú a ku dňu nadobudnutia ich účinnosti bude táto zmena vykonaná," povedal Žilinka. Doplnil, že po realizácii zmien bude verejnosť informovaná o komplexných opatreniach prijatých na zabezpečenie plnenia úloh prokuratúry.



ÚS pozastavil účinnosť časti novely trestných kódexov. Týka sa to všetkých schválených zmien v Trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých paragrafov Trestného poriadku. Vyplýva to z rozhodnutia zo stredajšieho (28. 2.) neverejného zasadnutia pléna ÚS. ÚS zároveň prijal návrhy prezidentky Zuzany Čaputovej a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely na ďalšie konanie. Návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti vrátane rušenia ÚŠP súd nevyhovel.