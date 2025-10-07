Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilinka: Rezort vnútra pokutou prezidentovi porušil zákon

Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka počas tlačovej konferencie po mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR v Bratislave 22. mája 2024. Foto: TASR Jaroslav Novák

Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu.

Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra udelením pokuty prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti s jeho volebnou kampaňou porušilo zákon. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu. Informoval tiež o podaní protestu prokurátora s návrhom zrušiť toto rozhodnutie.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
