Žilinka: Rezort vnútra pokutou prezidentovi porušil zákon
Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu.
Autor TASR
Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra udelením pokuty prezidentovi Petrovi Pellegrinimu v súvislosti s jeho volebnou kampaňou porušilo zákon. Na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor Maroš Žilinka. Prezident má podľa neho voči správnym deliktom imunitu. Informoval tiež o podaní protestu prokurátora s návrhom zrušiť toto rozhodnutie.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
