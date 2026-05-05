Utorok 5. máj 2026
Žilinka sa poďakoval zdravotníkom, ktorí boli pri jeho hospitalizácii

Na snímke generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto: TASR – Maroš Herc

Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa poďakoval zdravotníkom, ktorí boli pri jeho hospitalizácii a zákroku v bratislavskom kardiocentre. Uviedol to na sociálnej sieti.

„Ďakujem za profesionálny a ľudský prístup všetkým zdravotníkom pri mojej hospitalizácii a zákroku v bratislavskom kardiocentre CINRE nemocnice na Boroch,“ povedal Žilinka.

V nedeľu (3. 5.) z prostredia prokuratúry pre TASR potvrdili, že generálny prokurátor Žilinka je hospitalizovaný. Podľa informácií Plus 7 dní malo byť dôvodom podozrenie na infarkt. Nemocnica informovala, že Žilinka bol po ošetrení plne stabilizovaný a bez ťažkostí. V pondelok (4. 5.) ho mali prepustiť do domáceho liečenia a následnej starostlivosti.

Žilinka má 55 rokov. Vo funkcii generálneho prokurátora SR je od 10. decembra 2020.
